Koronavirüs: Londra'nın doğusunda imamlar ölüm yatağındaki Müslümanlara dua okuyor

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Koronavirüs: Londra'nın doğusunda imamlar ölüm yatağındaki Müslümanlara dua okuyor

Londra'nın doğusunda yaşayan Müslümanlar, yakınlarını Covid-19'dan kaybedenlerin yüreğine bir nebze de olsa su serpmenin yolunu bulmuş görünüyor.

Bir camide geçici bir morg oluşturuldu. Doğu Londra Camisi'nden Asad Jaman, hiçbir şey yapmasalardı, hayatları boyunca "suçluluk duygusu taşıyacaklarını" söylüyor.

Yakınlardaki bir hastanede din görevlisi olan İmam Faruk Sıddıki ise, ölüm döşeğindeki hastaları ziyaret ederek onlara dua okuyor.