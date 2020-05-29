Covid-19 salgınında ikinci dalga olacak mı?

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Covid-19 salgınında ikinci dalga olacak mı?

Yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga olup olmayacağı belirsiz.

Ancak geçmişteki örnekler, tetikte olmamız konusunda uyarıyor.

Orta Çağ'da veba dalgalar halinde geldi.

Yüz yıl önce halkları perişan eden İspanyol Gribi'nin ikinci dalgası ilkinden daha fazla insanın ölümüne yol açtığı tahmin ediliyor.

SARS ve MERS gibi yakın geçmişteki koronavirüs salgınlarının ikinci dalgaları çoğunlukla engellendi.

Ancak her virüs birbirinden farklı.

Uzmanlar, bir salgında virüs taşıyan bir kişinin ortalama birden fazla kişiyi enfekte etmesi halinde salgının devam edeceği uyarısında bulunuyor.