Hollanda'da kilisede 'Uzun İnce Bir Yoldayım'ı çalan müzisyen Richard de Waardt
Hollanda'da kilisede 'Uzun İnce Bir Yoldayım'ı çalan müzisyen Richard de Waardt
Richard de Waardt, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Aziz Laurens Kilisesi'nin çan kulesinden Aşık Veysel'in türküsünü çalan müzisyen.
22 Mayıs Cuma günü kilise kulesinden yükselen Türkçe ezgiler, sosyal medyada geçen haftanın en çok konuşulan konularından biri oldu.
Kilise çanıyla Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" adlı türküsü ile eski İstanbul türküsü "Katibim"in çalındığı video, 12 milyondan fazla izlendi.
BBC Türkçe'den Yusuf Özkan, Richard de Waardt ile tanışmak ve neden Türkçe ezgileri çaldığını öğrenmek için Aziz Laurens Kilisesi'ne gitti.