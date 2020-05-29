Hollanda'da kilisede 'Uzun İnce Bir Yoldayım'ı çalan müzisyen Richard de Waardt

22 Mayıs Cuma günü kilise kulesinden yükselen Türkçe ezgiler, sosyal medyada geçen haftanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Kilise çanıyla Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" adlı türküsü ile eski İstanbul türküsü "Katibim"in çalındığı video, 12 milyondan fazla izlendi.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan, Richard de Waardt ile tanışmak ve neden Türkçe ezgileri çaldığını öğrenmek için Aziz Laurens Kilisesi'ne gitti.