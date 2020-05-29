Telif hakkı AFP Image caption Derek Chauvin, George Floyd'un ensesine dizini bastırırırken

ABD'nin Minneapolis kentinde silahsız siyah Amerikalı George Floyd'un gözaltına alınırken ölümü sonrası görevine son verilen dört polisten biri olan Derek Chauvin tutuklandı ve cinayetle suçlandı.

Derek Chauvin, Pazartesi günü Floyd'un ensesine dizini bastırırken görüntülenmişti.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" derken görüntülenmesinin ardından hayatını kaybetmesi, ABD'de infial yaratmıştı.

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Olay sonrası ABD'nin çeşitli kentlerinde protesto gösterileri düzenlendi, Perşembe günü bir karakol kundaklandı.

Minneapolis'teki olayları kontrol altına almak amacıyla Minnesota eyaletindeki Ulusal Muhafız birlikleri Minneapolis'e gönderildi.

Telif hakkı Reuters Image caption Minneapolis'te kundaklanan karakol

Trump protestocular için 'Haydutlar' demişti

ABD Başkanı Donald Trump ise "Haydutlar" diye tanımladığı protestocuların Floyd'un anısına saygısızlık ettiğini söyledi, 'Yağma başlarsa, ateş açma da başlar' dedi.

Minnesota Valisi Tim Walz ise Cuma günü yaptığı açıklamada, Floyd'un ölümüyle ilgili olarak "adaletin hızla ve adil şekilde tecil etmesini" beklediğini söylemişti.

2001'den beri Minneapolis'te polis olarak görev yapan 44 yaşındaki Derek Chauvin'in, kariyeri boyunca pek çok kez şikayet aldığı, hakkında dosyalar tutulduğu ortaya çıkmıştı.

Ancak NBC News'a göre hakkında en az bir dava açılsa da, Chauvin hiçbir zaman disipline sevk edilmedi, hakkında yasal işlem yapılmadı.