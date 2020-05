View this post on Instagram

Elon Musk'a ait SpaceX şirketinin, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (Nasa) astronotları Doug Hurley ve Bob Behnken'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götüren Crew Dragon adlı uzay aracı dün fırlatıldı. Böylece, özel sektör ilk kez uzaya insanlı bir araç göndermiş oldu. Aracın 'Demo2' adı verilen seferi, ilk etapta Çarşamba günü için planlanmış ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle fırlatmaya 16 dakika kala durdurulmuştu. Fırlatma işlemi, 1969 yılında Ay'a gönderilen ilk uzay aracının fırlatıldığı Kennedy Uzay Merkezi'nden yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump da fırlatma işlemini yerinden izledi. Trump yaptığı açıklamada, "Bu daha başlangıç. Bu, gerçekten çok özel bir olay" dedi. Astronotların ISS'e bugün TSİ 17.30'da ulaşması bekleniyor. Bu uzay görevi, Nasa'nın uzay araçlarını emekli ettiği 2011'den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot göndermiyordu. Bu açıdan, bu sefer bir ilk niteliği taşıyor.