George Floyd: ABD'nin Minneapolis kentinde yaşayan Türk fotoğrafçının gözünden isyanlar

Kerem Yücel iki senedir ABD'nin Minneapolis kentinde yaşayan bir fotoğrafçı.

George Floyd'un bir polis tarafından boğazına diz bastırılarak öldürülmesinden sonra kentte gelişen olayları gün be gün takip ediyor.

Öfkeli kalabalığın içinde, hem ırkçılık karşıtı göstericiler hem de polisten tepki görerek mesleğinin gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyor.

Çektiği kareler ABD'de Floyd'un ve daha öncesinde polis tarafından öldürülen birçok siyahın faillerinin cezalandırılmamasıyla biriken öfkeyi, polis şiddetini yansıtıyor.

Kerem Yücel, Floyd'un öldürüldüğü günden beri Minneapolis sokaklarında gözlemlediklerini BBC Türkçe'ye anlattı.

Video-röportaj: Esra Yalçınalp