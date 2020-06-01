Koronavirüs: Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi virüse yakalandı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisinin ve tüm ailesinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Paşinyan, Facebook'tan yaptığı canlı yayında virüsü "muhtemelen" katıldığı iş toplantılarından birinde kaptığını söyledi.
Nikol Paşinyan, testi pozitif çıkmasına rağmen hiçbir hastalık belirtisi göstermediğini ve ofisinden çalışmaya devam edeceğini belirtti.
'Virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz'
Nikol Paşinyan açıklamasında Ermenistan'ın salgınla "çok iyi mücadele ettiğini" vurguladı
Paşinyan, Ermenistan'da herkesin Covid-19'la yaşamayı öğrenmesi gerektiğine dikkat çekti.
Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre bugün itibarıyla yaklaşık üç milyon nüfuslu Ermenistan'da kayıtlara geçen vaka sayısı 9 bin 432, ölü sayısı ise 139.
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