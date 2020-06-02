Telif hakkı Reuters Image caption Roma'da düzenlenen gösteri

İtalya'da muhalefetteki sağ partiler, hükümetin koronavirüs salgınını yönetim şeklini protesto amacıyla birçok kentte gösteri düzenledi.

Muhalefetteki Lega (Birlik), Haydi İtalya ve İtalya'nın Kardeşleri partileri, başta başkent Roma olmak üzere çok sayıda şehirde meydanlara çıktı. Organizatörler "İtalya pes etmiyor" ismi verilen gösterinin, karantina tedbirlerinden zarar gören ancak "hükümetin unuttuğu" ya da yeterli yardım yapmadığı İtalyanlara destek amacıyla düzenlendiğini açıkladı.

Lega lideri Matteo Salvini, salgın tedbirlerinden zarar görenlere devlet yardımlarının ulaştırılması için bürokratik işlemlerin "sıfırlanması" ve vergilerin düşürülmesi çağrısı yaptı.

Göstericiler hükümete istifa çağrısı da yaptı ve "Hemen seçim" sloganları attı.

İtalya'nın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı 2 Haziran'da yapılan gösteride 500 metre uzunluğunda bir İtalyan bayrağı da açıldı.

Salgın tedbirleri nedeniyle kısıtlı katılımla yapılan gösterinin daha geniş katılımla 4 Temmuz'da tekrarlanması planlanıyor.

Telif hakkı AFP Image caption Lega (Birlik) lideri Matteo Salvini

Salvini maskesini indirdi, fotoğraf çektirdi

Organizatörler gösteri öncesi, salgına karşı maske ve güvenli mesafe kurallarına dikkat edileceğini açıklasa da gösteri sırasında bu kuralların ihlal edildiği görüldü.

Ana muhalefet lideri Matteo Salvini de zaman zaman maskesini indirerek destekçileriyle fotoğraf çektirdi.

La Repubblica gazetesinin internet sitesi gösteri haberini "Kuralsız kortej. Mesafe yok, liderler maskesiz" başlığıyla yayımladı.