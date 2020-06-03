Koronavirüs: Filipinler'de rahipler şeytan çıkarma ayiniyle Covid-19'a karşı mücadele ediyor

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı

Koronavirüs: Filipinler'de rahipler şeytan çıkarma ayiniyle Covid-19'a karşı mücadele ediyor

Filipinler'in Caloocan şehrinde rahipler, karantina sürecinde hastalar ya da ölüler için şeytan çıkarma ayinleri düzenliyor.

Hayatını kaybedenlerin bir kısmının ölüm nedeni zatürre. Ani kalp durmasından ölen de var. Bu nedenler, Covid-19 ihtimaline işaret ediyor.

Peder Eduardo Carino Vasquez Jr., Covid-19'un "şeytanın işi" olduğunu düşünüyor:

"Bu koronavirüs hastalığında şeytani olan bir şey var. Bu şeytanın işi.

"Karantinayı duyduğum anda aklıma ilk gelen iki kelime açlık ve yoksullar oldu. Yoksullar en fazla etkilenenler."

Rahipler, şeytan çıkarma ayininde 'kutsal su' ve 'kutsal tuz' kullanıyorlar. Hastaların ve ölülerin yanına giderek, hem onları hem de ailelerini kutsuyorlar.

Hastalık ya da ölüm nedenleri herkese test yapılamadığı için kesin olarak belirlenemese de, Peder Eduardo Carino Vasquez Jr. Covid-19 olma ihtimallerine karşı koruyucu ekipmanla bu ayinlere gidiyor.

Kutsamaların dışında rahipler yüz maskesi de dağıtıyor, ayrıca kentte yaşayanlara gıda yetiştirmede kendi kendine yetebilmeyi öğretiyor.