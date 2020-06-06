Madagaskar'da öğrencilere 2 milyon dolarlık lolipop siparişi veren bakan kovuldu

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Madagaskar'da öğrenciler için yaklaşık 2 milyon dolar değerinde lolipop siparişi veren eğitim bakanı Rijasoa Adriamanana kovuldu.

Ülkede öğrencilere koronavirüse karşı iyi geldiği düşünülen, test edilmemiş bir bitkisel ilaç veriliyor.

Bakan Adriamanana da ilacın damakta bıraktığı acılığın giderilmesi için her bir çocuğa üçer tane lolipop siparişi vermişti.

Devlet Başkanı Andry Rajoelina ise siparişi iptal etti ve bakanı kovdu.

Bitkisel ilacın adı Covid Organics. İlacın koronavirüs tedavisinde kullanılmasını en çok destekleyen isim ise Devlet Başkanı Rajoelina.

İlaçla ilgili tartışmalar

Bazı Afrika ülkeleri de virüsle mücadelede başarılı olduğu inancıyla bu ilacı ithal etmeye devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise ilacın tedaviye katkısı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı uyarısını yapıyor.

Madagaskar'ın Ulusal Medikal Akademisi de tarhun otundan yapılan bu bitkisel ilacın sağlığa zararlı olma ihtimali olduğunu söylüyor.

Devlet Başkanı ise bu bitkisel ilaca yönelik eleştiriler için ise "Batı'nın Afrika'ya yönelik küçümseyici tavrı" açıklamasında bulunudu.

France24 televizyon kanalına konuşan Devlet Başkanı Rajoelina, "Bu bitkisel ilacı bir Avrupa ülkesi bulmuş olsaydı hala o kadar şüphe olur muydu? Hiç sanmıyorum" dedi.