Binlerce İsrailli Netanyahu'nun "Batı Şeria'yı ilhak" planını protesto etti

Telif hakkı Getty Images Image caption Eylemde Filistin ve İsrail bayrakları yan yana kullanıldı

"İşgale, ilhaka hayır, demokrasiye evet" adı verilen eylemde, İsrailliler ve İsrail vatandaşı Araplar Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda bir araya gelerek Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi, Ölü Deniz yakınları ve Yahudi yerleşim yerlerinin de bulunduğu bölgelerini ilhak etme planını protesto etti.

Binlerce İsrail vatandaşı Yahudi ve Arap, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun daha önce seçim vaadi olarak açıkladığı Batı Şeria'nın bağımsız bölümlerini ilhak etme planını protesto için bir araya geldi.

Koronavirüs salgını sebebiyle protestocuların çoğu maskeliydi. Sosyal mesafe de korumaya çalışıldı.

"İşgale hayır, ilhaka hayır, barışa ve demokrasiye evet" yazılı pankartların altında hem Filistin hem İsrail bayraklarıyla toplanan protestocular, İsrail'deki sol grupların organizasyonuyla bir araya geldi.

Eylemin daha geniş kitlelere yayılması beklenmiyor. Yakın zamanda İsrail'de yapılan bir ankete göre, İsraillilerin yarısında yakını ilhak kararını destekliyor.

Filistinliler, çözüm için şart olarak sundukları ve yıllardır mücadele ettikleri Filistin devletinin, Batı Şeria'da, Gazze'de ve Doğu Kudüs'te kurulmasını talep ediyor. Bu bölgelerin tümünü 1967'deki savaşta İsrail işgal etmişti.

İsrail ordusu daha sonra bu bölgelerden çekilse de, birçok ülke tarafından yasa dışı ilan edilen Yahudi yerleşim birimleri, Batı Şeria'da yıllar içinde daha fazla alana yayıldı.

Filistinliler ve İsrailli sol örgütler, yerleşim yerlerinin kalıcı hale gelmesine tepki gösteriyor.

Trump'ın "barış planı" Netanyahu'yu harekete geçirdi

Netanyahu, bir yıldan uzun süren seçim döneminin ardından rakibi Benny Gantz ile koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaştı. Ardından, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilhakı da içeren 'barış planı'nı 1 Temmuz itibarıyla hükümete ve parlamentoya sunacağını açıkladı.

Protesto gösterisi de bunun üzerine düzenlendi.

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ABD Başkanı Donald Trump, ocak ayında bir "Ortadoğu Barış Planı" açıklamış ve plana göre Yahudi yerleşimlerinin İsrail sınırlarına katılması karşılığında Filistin devletinin kurulabileceğini duyurmuştu. Ancak Trump'ın planına göre "Bu devletin başkenti, Filistinlilerin istediği gibi Doğu Kudüs olmayacak; Kudüs bütün olarak İsraillilere bırakılacak."

Filistinliler ise bu plana itiraz etmiş ve İsrail'in Filistinlilerin yaşadığı bölgeleri ilhakına yol açacağı gerekçesiyle tepki göstermişti.

Şiddet olaylarının ortaya çıkması ve diplomatik alanda geri tepeceği uyarısında bulunan bazı Avrupa ülkeleri, Arap ülkeleri ve Birleşmiş Milletler, İsrail'i bu yerleşim yerlerini ilhak etmemesi konusunda uyarmıştı.