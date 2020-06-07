Edward Colston: Bristol'deki ırkçılık karşıtı protestoda köle tüccarının heykeli yıkıldı

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Edward Colston: Bristol'deki ırkçılık karşıtı protestoda köle tüccarının heykeli yıkıldı

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar İngiltere'de de devam ediyor. Bristol kentindeki gösteride köle tüccarı Edward Colston'ın heykeli yıkıldı. Protestocular, ABD'de polisin ölmeden önce George Foyd'a yaptığına atfen yere indirdikleri heykelin boynuna dizleriyle bastırdılar.

Colston, 1672-1689 yılları arasında 80 bin Afrikalı erkek, kadın ve çocuğun Amerika'ya köle olarak götürmüştü. Kurduğu Royal African Company ile köle ticaretinde tekelleşen Colston'ın o dönemde yaptığı köle ticaretiyle elde ettiğine inanılıyor.

6-8 hafta süren yolculuklarda köle yapılmak için Amerika'ya götürülen siyahlardan binlercesinin hastalık, cinayet ve işkenceyle öldüğü belirtiliyor.

İsmi hâlâ Bristol kentindeki sokak ve binalara verilmiş durumda.

İngiltere'de protestolar

Bristol'ün dışında Londra'daki ABD Büyükleçiliği önünde, Nottingham, Manchester ve Edinburgh'da da ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlendi.