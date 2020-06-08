Telif hakkı Getty Images Image caption Göstericiler Minneapolis polis teşkilatının dağıtılmasını talep ediyordu

George Floyd'un ölümüyle başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar ABD'nin dört bir yanında ikinci haftasına girerken, olayın meydana geldiği Minneapolis kenti Belediye Meclisi'nin yeterli çoğunluğu, polis teşkilatını dağıtıp yeni bir anlayışla yeni bir kolluk gücü oluşturma sözü verdi.

13 üyeli Belediye Meclisi'nin 9 azası, polisin ırkçılıkla suçlandığı şehirde "yeni bir kamu güvenliği modeli" oluşturulacağını bildirdi.

Belediye Başkanı Jacob Frey daha önce bu öneriye karşı çıkmış ve kalabalıklar tarafından yuhalanmıştı.

Yıllardır bunun mücadelesini veren ırkçılık karşıtları ise, bunun çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söylüyor.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı ABD'nin tarihinden çıkıp gelen polis şiddeti

Fakat yorumcular bunun öncesinde Minneapolis'i polis teşkilatının nasıl şekillenmesi gerektiği konusunda uzun ve karmaşık tartışma sürecin beklediğine dikkat çekiyorlar.

46 yaşındaki Afrika kökenli Amerikalı George Floyd'un Minneapolis'de gözaltına alınırken onu yere yatırıp ensesine dizini bastıran beyaz bir polis memuru tarafından 9 dakika bekletişili ve ölümünü görüntüleyen videonun ortaya çıkması öfkeli kitlesel gösterilere yol açmıştı.

Bu hafta neler olacak?

Evinin bulunduğu Teşas Houston'da bugün binlerce kişinin ziyaret etmesi beklenen Floyds'un cenazesi yarın yalnızca ailesi ve yakınlarının katılacağı bir törenle toprağa verilmek üzere Minneapolis'e götürülecek.

Görevden alınan ve tutuklanan polis memuru Derek Chauvin'in bugün kinci dereceden cinayer suçlamasıyla mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Floyd'un ölümü sırasında olay yerinde bulunan diğer üç polis de görevden alındı ve cinayete yardım ve yataklık suçlamasıyla yargılanacaklar.

George Floyd protestoları: ABD’de gün gün neler yaşandı? George Floyd polis tarafından gözaltına alınması sonrası öldü Resim yazısı George Floyd için düzenlenen anma töreninden bir kare Fotoğrafın telifi hakları Getty George Floyd, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde bir dükkanın önünde polis tarafından gözaltına alınması sonrası öldü. Yayımlanan görüntülerde, beyaz polis polis memuru Derek Chauvin dizini Floyd’un boğazına dakikalarca bastırırken görülüyordu. Floyd ise defalarca "Nefes alamıyorum" diyordu. Daha sonra Floyd’un hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Protestolar başladı Resim yazısı Minneapolis’teki gösteriler Fotoğrafın telifi hakları AFP George Floyd’u gözaltına alan dört polis memurunun görevlerine son verildi. Floyd’un gözaltına alındığı anların görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonrası protesto gösterileri başladı. Minneapolis’te yüzlerce gösterici sokaklara çıktı, polis araçlarını kundakladı. Bir karakolun duvarlarına da çeşitli yazılar yazıldı. Protestolar yayıldı Resim yazısı Oregon eyaletinin Portland kentinde sokaklarda yere yatan protestocular Fotoğrafın telifi hakları Reuters Protestolar, Memphis ve Los Angeles dahil başka kentlere de yayıldı. Oregon eyaletinin Portland kentinde ve başka bazı yerlerde protestocular sokaklarda yere yattı, "Nefes alamıyorum" şeklinde sloganlar attı. Göstericiler Minneapolis’te Floyd’u gözaltına alan polislerin görev yaptığı karakolu kundakladı. Bina boşaltıldı, polisler geri çekildi. Trump tweet attı Resim yazısı ABD Başkanı Donald Trump’ın tweeti Fotoğrafın telifi hakları Reuters ABD Başkanı Donald Trump şiddet olaylarından Minneapolis yetkililerini sorumlu tuttu. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kente Ulusal Muhafız Birlikleri’ni gönderme tehdidinde bulundu. Daha sonra attığı ikinci tweetteki uyarısında ise "Yağma başlarsa, ateş de başlar" ifadesini kullandı. Twitter, Trump’ın ikinci tweetine erişimi "şiddeti yücelttiği" gerekçesiyle sınırlandırdı. CNN muhabiri gözaltına alındı Resim yazısı CNN muhabiri gözaltına alınırken Fotoğrafın telifi hakları Reuters Minneapolis’teki protestoları izleyen CNN muhabiri Omar Jimenez gözaltına alındı. Jimenez canlı yayındayken, ellerinden kelepçelendi. Birkaç dakika sonra CNN’den başka bazı gazeteciler de gözaltına alındı. Medya mensupları olduklarının anlaşılması sonrası gözaltına alınan gazeteciler serbest bırakıldı. Derek Chauvin cinayetle suçlandı Resim yazısı Derek Chauvin Fotoğrafın telifi hakları Getty Minneapolis'te görevden alınan polis memurlarından Derek Chauvin, "üçüncü derece cinayet" ve "taksirle adam öldürme" ile suçlandı. 44 yaşındaki Chauvin yargılanacağı davada suçlu bulunursa 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Protestolarda altıncı gece Resim yazısı Göstericiler New York’ta çöp yakıyor Fotoğrafın telifi hakları Reuters ABD’deki protestoların altıncı gününde şiddet olayları tüm ülkeye yayıldı. Protestolarda en az 5 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Ölüm haberlerinin geldiği kentler arasında Indianapolis ve Chicago da vardı. 75’ten fazla kentte protesto gösterileri düzenlendi. En az 4 bin 400 kişi gözaltına alındı. ABD çapında birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Trump orduyu devre sokma tehdidinde bulundu Resim yazısı Trump, St John Episkopal Kilisesi dışında elinde İncil’le poz veriyor Fotoğrafın telifi hakları EPA ABD Başkanı Donald Trump, artan şiddet olaylarının yatıştırılması için orduyu devre sokma tehdidinde bulundu. Trump kentlerin ve eyaletlerin protestoları kontrol edememeleri ve "halklarını koruyamamaları" halinde gerekli yerlerde askeri birlikleri konuşlandıracağını, "halk için sorunu hızla çözeceğini" söyledi. Trump hasar gören bir kilisenin önünde elinde İncil’le poz verdi. Kısa süre önce ise polis kilise çevresindeki göstericileri biber gazı kullanarak dağıtmıştı. Protestolarda sekizinci gece Resim yazısı George Floyd’un ailesi Houston’daki protestolara katıldı Fotoğrafın telifi hakları Getty ABD’de on binlerce gösterici yeniden sokaklara döküldü. En büyük gösterilerden biri Texas eyaletinde, George Floyd’un büyüdüğü kent olan Houston’taydı. Birçok kentte, ilan edilen sokağa çıkma yasaklarına uyulmadı. Ancak gösterilerin çoğu barışçıldı. George Floyd için anma töreni Resim yazısı George Floyd için Minneapolis’te yapılan anma töreni Fotoğrafın telifi hakları Getty George Floyd için Minneapolis’te bir anma töreni düzenlendi. Törene katılanlar 8 dakika 46 saniye boyunca sessiz kaldı. Floyd’un ölümüyle ilgili olarak cinayetle suçlanan ve görevden alınan polis memuru Derek Chauvin’in diziyle Floyd’un boğazına bu süre boyunca bastırdığı iddia ediliyor. Törene yüzlerce kişi katıldı. Sivil haklar aktivisti Al Sharpton da törende bir konuşma yaptı. Daha fazla göster

Minneapolis Belediye Meclisi ne diyor?

Belediye meclisinin çoğunluğunu oluşturan 9 üye polis teşkilatıyla ilgili sözlerini dün binlerce gösterinin önünde okudular.

Açıklamayı yapan Belediye Meclisi Başkanı Lisa Bender "Buradayız çünkü burada Minneapolis'te ve ABD'nin dört bir yanındaki şehirlerde mevcut polis ve kamu güvenliği örgütlenmesi, toplumumuzun güvenliğini sağlamıyor. Teşkilatta aşamalı olarak reform yapma çabalarımız başarıya ulaşamadı" dedi.

Bender polis teşkilatının dağıtılıp yeni bir anlayışla yeni bir kolluk gücü oluşturma planlarının ayrıntılarının derinlemesine tartışılması gerekeceğini kaydetti ve polise ayrılan kaynakların bir kısmının sosyal projelere aktarılmasına çalışacağını ekledi.

Bu arada Belediye Meclisi üyelerinden Alondra Cano, Tweeter mesajında, meclisin veto edilemeyecek bir çoğunluğunun, kentteki polis teşkilatının "reformla düzelmeyeceği ve bu nedenle mevcut sistemin son bulması gerektiği" konusunda hemfikir olduğunu duyurdu.

@MplsWard9 tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin A veto-proof majority of the MPLS City Council just publicly agreed that the Minneapolis Police Department is not reformable and that we're going to end the current policing system. — Council Member Alondra Cano, City of Minneapolis (@MplsWard9) 7 Haziran 2020

Geçen hafta Minnesota eyaleti de Minneapolis polis teşkilatı hakkında bir soruşturma başlatmış ve Vali Tim Walz "kuşaklar boyu devam eden sistematik ırkçılığı söküp atmay"ı amaçladığını söylemişti.

Belediye Meclisi daha sonra polisin gözaltı sırasında uyguladığı dizini bastırma da dahil nefessiz bırakma yöntemlerini yasaklayan bir dizi değişikliği kabul etti.

Nasıl karşılandı?

Minneapolis Belediye Meclisi üyelerinin açıkladığı reform planı muhtemelen ABD çapında kamu güvenliği ve polis örgütlenmesi konusunda uzun ve karmaşık bir tartışma süreci başlatacak.

Fakat yeni bir sistemin oluşturulması en azından aylar alabilir ve belediye başkanı karşı çıktığı için yapılabileceği de garanti değil.

Buna karşılık dünkü açıklama ırkçılık karşıtı gruplar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Minnesota merkezli Black Vision (Siyah Vizyon) grubunun sözcüsü Kandace Montgomery "Bu noktaya gelmek için bu kadar ölmemiz gerekmemeliydi. Silahlı ve kimseye hesap vermeyen devlet destekli polis devriyelerinin siyah avına çıkmadığı bir durumda daha güvenli olacağız" diye konuştu.

Bugün Kongre'de de Demokratlar'ın poliste reform konusunda kapsamlı yasa tasarıları sunması bekleniyor.

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Diğer gelişmeler

New York şehrinin Belediye başkanı Bill de Blasio daha önce polis teşkilatının fonlarını sosyal hizmetlere yönlendireceğini açıklamıştı.

Hafta sonu yapılan gösterilerde protestocuların taleplerinden biri de polis fonlarının kesilmesi ve sosyal projelere aktarılması oldu.

Polis fonlarının kesilmesi için kampanya yürütenler ABD çapında "askerileşmiş ve saldırgan" diye tanımladıkları güvenlik yaklaşımının değişmesini istiyor ve polise ayrılan fonların sosyal projelere dağıtılmasının hem ırk temelli bölünmeleri azaltabileceğini hem de gereksiz çatışmaları engelleyeceğini söylüyorlar.

ABD'de daha önce de bazı şehirlerin polis teşkilatları dağıtılmıştı. 2000 yılında California Compton ve bundan 12 yıl sonra New Jersey polis teşkilatları lağvedilmiş ve yerlerine daha yerelleşmiş ve daha büyük örgütlenmeler getirilmişti.