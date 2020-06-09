George Floyd protestoları dünya geneline yayıldı

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George Floyd protestoları dünya geneline yayıldı

ABD'de George Floyd adlı bir siyahın polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protesto eylemleri dünya çapında devam ediyor.

İngiltere'nin sekizinci büyük şehri Bristol'da ünlü İngiliz köle taciri Edward Colston'ın kentte onlarca yıldır tartışma yaratan heykeli Pazar günü protestocular tarafından yıkılıp Avon Nehri'ne atıldı.

Hafta sonu İngiltere'nin yanı sıra Avustralya, Fransa, Almanya ve Belçika'da da ırkçılık karşıtı protestolar vardı. Hafta içinde ise Japonya, Kenya ve Zimbabve'de protesto gösterileri düzenlenmişti.

George Floyd'un öldürülmesi İstanbul'da da Trump Towers önünde düzenlenen eylemle kınandı.