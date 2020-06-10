Telif hakkı AFP Image caption Brezilya vaka sayısı açısından dünyada ikinci sırada

Brezilya Hükümeti, Yüksek Mahkeme'nin kararıyla koronavirüs vakalarıyla ilgili verileri yeniden yayımlamaya başladı.

Sağlık Bakanlığı eyaletlerden gelen bilgilerin "abartılı" ve "çarpıtılmış" olduğunu savunarak Cumartesi gününden itibaren vaka ve ölüm sayısı dahil hiçbir veriyi yayımlamamaya başlamıştı.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Brezilya Covid-19 vakalarında ABD'nin ardından ikinci sırada.

Henüz güncellenmemiş verilere göre ülkede vaka sayısı 742 bin, ölü sayısı da 38 bin'in üzerinde. Brezilya ölü sayısında ise üçüncü sırada.

Yüksek Mahkeme'den uyarı

Üç siyasi parti, hükümetin koronavirüs verilerini yayımlamama kararını Yüksek Mahkeme'ye taşımıştı.

Mahkeme, bu kararın ülkede hastalığın yayılma hızının takip edilmesini imkansız hale getireceğini bunun da salgınla mücadelede uygun önlemlerin alınmasını engelleyeceğine hükmetti ve hükümete verileri yeniden yayımlamaya başlaması için 48 saat süre verdi.

Yüksek Mahkeme yargıcı Alexandre de Moraes, salgınla mücadelede uluslararası kabul görmüş önlemlerin alınmamasının felakete yol açabileceğine dikkat çekerek veri toplamayla bunların analizi ve yayımlanmasının bu önlemlerin bir parçası olduğunu söyledi.

Daha önce koronavirüsü "basit bir grip" diye niteleyen aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgın önlemlerine karşı yapılan protestolara katılmıştı.

Salgından sonra iki sağlık bakanı Bolsonaro'yla anlaşmazlığa düşerek istifa etti.

Bolsonaro, yerel yetkililer tarafından uygulanan karantina ve sosyal mesafe önlemlerinin ekonomiye zarar vereceğini ve kaldırılması gerektiğini savunuyor.

Brezilya Devlet Başkanı ayrıca belediye başkanları ve eyalet valilerinin salgın üzerinden siyasi kazanç elde etmeye çalıştığını öne sürüyor.