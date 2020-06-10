George Floyd'un cenaze törenine binlerce kişi katıldı: 'Suçu siyah doğmaktı'

25 Mayıs'ta ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd son yolculuğuna uğurlandı. Demokrat kongre üyelerinden Al Green, cenaze töreninde yaptığı konuşmada Floyd'la ilgili olarak "Onun suçu siyah doğmaktı" dedi.
Ölümü önce ABD genelinde, ardından da dünyada ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösterilerin düzenlenmesine yol açan George Floyd'un cenazesi için, törenin yapıldığı Fountain of Praise Kilisesi'nin dışında binlerce kişi toplandı. Kilisede ise yaklaşık 500 kişi vardı.
Dört saat süren cenaze törenine ailesinin aynı sıra din adamları ve siyasetçiler de katıldı. Irkçılık ve polis şiddeti karşıtı konuşmalar yapıldı.
Sivil hakları aktivisti Al Sharpton, törende yaptığı konuşmada "Tanrı Floyd'u dünyayı değiştirecek bir hareketin köşe taşı yaptı" dedi.
Floyd'un yeğenlerinden Brooke Williams, "Siyahlara dezavantajlar yaratan kanunlar değişmeli" dedi:
"Sistem neden yozlaşmış ve bozuk olmak zorunda? Şu an yürürlükte olan kanunlar, Afrikalı Amerikalıların sistemde başarısız olması için konulmuş. Bu kanunlar değişmeli. Daha fazla nefret suçu işlenmesin, lütfen! Birileri 'Amerika'yı yeniden büyük bir ülke yapalım' diyor. Ama Amerika ne zaman büyük olmuştu ki?"
Joe Biden video mesaj gönderdi
3 Kasım!'da yapılacak ABD Başkanlık Seçimleri'nde Başkan Donald Trump'a karşı yarışacak olan Demokratların adayı Joe Biden da cenaze törenine videolu mesaj gönderdi:
"George Floyd için adalet yerini bulduğunda, Amerika'da ırklara adalet için gerçek anlamda yola girmiş olacağız."
Joe Biden, Trump'ı da bu olay ve protestolar karşısında aldığı tutum sebebiyle eleştirdi. Trump'ın Floyd hakkında "Alçakça spekülatif değerlendirmeler yaptığını" söyledi.
Biden, Pazartesi günü Floyd'un ailesini ziyaret ederek "Bence burada olan, gerçek anlamda, sivil özgürlükler, sivil haklar ve insanlara onurlu bir şekilde davranma konusunda Amerikan tarihinin dönüm noktalarından biridir" demişti.
Ancak Biden da bir süre önce "Trump'a oy veren Afrikalı Amerikalılar siyah olamaz" dediği için eleştirilerin hedefi olmuştu.
Texsas'ın Demokrat kongre üyelerinden Al Green, Floyd'un feda edilemeyeceğini söyleyerek "Onun suçu siyah olarak doğmaktı" dedi.
Minnesota'da da Vali Tim Walz, Floyd için 8 dakika 46 saniye sessizlik çağrısı yaptı. Floyd, görevden alınan beyaz polis memuru Derek Chauvin'in kendisini yere yatırıp 8 dakika 46 saniye diziyle boynuna bastırması sonucu hayatını kaybetmişti.
Floyd'un cenazesinin kiliseden mezarlığa götürüldüğü yolda bekleyen yüzlerce kişi, onun için dua etti. Floyd'un cenazesi annesinin mezarının yanına defnedildi.
Floyd için öldürüldüğü Minneapolis'te ve doğum yeri olan Kuzey Carolina eyaletinde de anma törenleri düzenlenmiş; törenlerde ırkçılık karşıtı konuşmalar yapılmıştı.
George Floyd protestoları: ABD’de gün gün neler yaşandı?
George Floyd polis tarafından gözaltına alınması sonrası öldü
George Floyd, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde bir dükkanın önünde polis tarafından gözaltına alınması sonrası öldü. Yayımlanan görüntülerde, beyaz polis polis memuru Derek Chauvin dizini Floyd’un boğazına dakikalarca bastırırken görülüyordu. Floyd ise defalarca "Nefes alamıyorum" diyordu. Daha sonra Floyd’un hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.
Protestolar başladı
George Floyd’u gözaltına alan dört polis memurunun görevlerine son verildi. Floyd’un gözaltına alındığı anların görüntülerinin sosyal medyada yayılması sonrası protesto gösterileri başladı. Minneapolis’te yüzlerce gösterici sokaklara çıktı, polis araçlarını kundakladı. Bir karakolun duvarlarına da çeşitli yazılar yazıldı.
Protestolar yayıldı
Protestolar, Memphis ve Los Angeles dahil başka kentlere de yayıldı. Oregon eyaletinin Portland kentinde ve başka bazı yerlerde protestocular sokaklarda yere yattı, "Nefes alamıyorum" şeklinde sloganlar attı. Göstericiler Minneapolis’te Floyd’u gözaltına alan polislerin görev yaptığı karakolu kundakladı. Bina boşaltıldı, polisler geri çekildi.
Trump tweet attı
ABD Başkanı Donald Trump şiddet olaylarından Minneapolis yetkililerini sorumlu tuttu. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kente Ulusal Muhafız Birlikleri’ni gönderme tehdidinde bulundu. Daha sonra attığı ikinci tweetteki uyarısında ise "Yağma başlarsa, ateş de başlar" ifadesini kullandı. Twitter, Trump’ın ikinci tweetine erişimi "şiddeti yücelttiği" gerekçesiyle sınırlandırdı.
CNN muhabiri gözaltına alındı
Minneapolis’teki protestoları izleyen CNN muhabiri Omar Jimenez gözaltına alındı. Jimenez canlı yayındayken, ellerinden kelepçelendi. Birkaç dakika sonra CNN’den başka bazı gazeteciler de gözaltına alındı. Medya mensupları olduklarının anlaşılması sonrası gözaltına alınan gazeteciler serbest bırakıldı.
Derek Chauvin cinayetle suçlandı
Minneapolis'te görevden alınan polis memurlarından Derek Chauvin, "üçüncü derece cinayet" ve "taksirle adam öldürme" ile suçlandı. 44 yaşındaki Chauvin yargılanacağı davada suçlu bulunursa 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
Protestolarda altıncı gece
ABD’deki protestoların altıncı gününde şiddet olayları tüm ülkeye yayıldı. Protestolarda en az 5 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Ölüm haberlerinin geldiği kentler arasında Indianapolis ve Chicago da vardı. 75’ten fazla kentte protesto gösterileri düzenlendi. En az 4 bin 400 kişi gözaltına alındı. ABD çapında birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Trump orduyu devre sokma tehdidinde bulundu
ABD Başkanı Donald Trump, artan şiddet olaylarının yatıştırılması için orduyu devre sokma tehdidinde bulundu. Trump kentlerin ve eyaletlerin protestoları kontrol edememeleri ve "halklarını koruyamamaları" halinde gerekli yerlerde askeri birlikleri konuşlandıracağını, "halk için sorunu hızla çözeceğini" söyledi. Trump hasar gören bir kilisenin önünde elinde İncil’le poz verdi. Kısa süre önce ise polis kilise çevresindeki göstericileri biber gazı kullanarak dağıtmıştı.
Protestolarda sekizinci gece
ABD’de on binlerce gösterici yeniden sokaklara döküldü. En büyük gösterilerden biri Texas eyaletinde, George Floyd’un büyüdüğü kent olan Houston’taydı. Birçok kentte, ilan edilen sokağa çıkma yasaklarına uyulmadı. Ancak gösterilerin çoğu barışçıldı.
George Floyd için anma töreni
George Floyd için Minneapolis’te bir anma töreni düzenlendi. Törene katılanlar 8 dakika 46 saniye boyunca sessiz kaldı. Floyd’un ölümüyle ilgili olarak cinayetle suçlanan ve görevden alınan polis memuru Derek Chauvin’in diziyle Floyd’un boğazına bu süre boyunca bastırdığı iddia ediliyor. Törene yüzlerce kişi katıldı. Sivil haklar aktivisti Al Sharpton da törende bir konuşma yaptı.
Uluslararası protestolar
ABD’de protesto gösterileri hafta sonunda da sürdü, başkent Washington DC’deki yürüyüşe on binlerce kişi katıldı. Dünyanın dört yanında da hafta sonu ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlendi.
Australya’da Sydney, Melbourne ve Brisbane’de düzenlenen gösterilerde yerli halkın yaşadıkları sorunlara dikkat çekildi. Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere’de de gösteriler vardı. İngiltere’nin Bristol kentinde düzenlenen gösteride protestocular, 17. yüzyılın ünlü İngiliz köle tüccarı Edward Colston’ın heykelini yıkıp nehre attı.