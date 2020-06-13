ABD'de akciğerleri koronavirüsten zarar gören genç hastaya ikili akciğer nakli yapıldı

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ABD'de akciğerleri koronavirüsten zarar gören genç hastaya ikili akciğer nakli yapıldı

ABD'de, Covid-19'a yakalandıktan sonra akciğerleri büyük hasar gören 20 yaşındaki bir kadına ikili akciğer nakli yapıldı. Doktorları kadının durumunun stabil olduğunu, her gün daha iyiye gittiğini açıkladı.

Chicago'daki Northwestern Memorial Hastanesi yetkilileri, koronavirüs öncesi hiçbir sağlık sorunu olmayan genç kadına ikili akciğer nakli yapıldığını duyurdu.

Ameliyatı gerçekleştiren Doktor Ankit Bharat "Eğer organ nakli olmasaydı şu an hayatta olmazdı. Bu bir dönüm noktası. Ölümcül derecede Covid-19 hastası olanlara hayatta kalmaları için başka bir seçenek daha sunuyor" diye konuştu.

Nakilden önce, kadının vücudundan virüsün tamamen atıldığından emin olundu. Bu süreç 4 hafta sürdü. Kadın bu süreçte suni olarak komaya sokuldu ve uyandırılmadı.

Toplam 6 hafta solunum cihazına bağlı kaldıktan sonra akciğer nakli yapıldı.

Nakil yapılan kadın artık ailesiyle konuşabilecek durumda. Doktorların genç kadının tamamen iyileşeceğinden umutlu.

Doktorlar bu naklin, Covid-19 sonrası akciğerleri zarar gören tüm hastalara umut olacağını söylüyor.