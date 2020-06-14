Polonya yanlışlıkla Çekya'yı 'işgal etti'

Telif hakkı Getty Images Image caption Çekya sınırında bir Polonya askeri

Polonya geçen ay bir yanlış anlaşılma sonucu Çekya'yı bir süreliğine işgal ettiğini açıkladı.

Polonya Savunma Bakanlığı, iki ülke sınırında koronavirüs önlemleri kapsamında devriye gezen Polonyalı askerlerin, yanlışlıkla sınırın diğer tarafındaki terk edilmiş bir kilisede kaldığını duyurdu.

Polonyalı askerler, kiliseyi ziyarete gelen Çekya vatandaşlarının bölgeyi gezmesine de engel oldu.

İşgal, Çek yetkililerin Varşova'yla iletişime geçmesiyle sonlandı.

Çekya'nın kuzeydoğusundaki Moravya'da gerçekleşen olayın ardından Polonya bunun yanlışlıkla gerçekleştiğini açıklasa da Çek yetkililer, olaya dair resmi bir açıklama alamadıklarını söyledi.

Nasıl gerçekleşti?

İşgali ilk olarak yerel Denik gazetesi haberleştirdi.

Kilisenin bakımı için görevlendirilen bir inşaat işçisi, dış cephenin sıvasının fotoğrafını çekmek isterken otomatik silahlı Polonya askerleri tarafından geri çevrildi.

Askerler kiliseye giden yola da barikat kurdu.

Bunun haberini alan Denik, bölgeye bir fotoğrafçı göndererek durumu teyit etti.

Kilise, küçük bir derenin ayırdığı sınırın Çekya tarafında, 30 metre içinde yer alıyor.

Denik'e göre askerler önce derenin Polonya tarafında kamp kurdu, ardından bilinmeyen bir nedenle Çekya'daki kiliseye geçti.

İnşaat işçisi askerler tarafından engellendiğinde tarih 28 Mayıs'tı.

O tarihten sonra da bölgede doğa gezintisine çıkan bir grup da askerler tarafından engellendiklerini anlattı.

Gruptan Ivo Dokoupil, Polonyalı askerlere kiliseyi ziyaret etmek istediklerini söylediklerini fakat sert bir çekilde geri çevrildiklerini anlattı:

"Yabancı bir devletin üniformasını giymiş bir asker elinde otomatik silahla bana emir vermeye başladı. Korkutucu bir deneyimdi.

"10 metreden fazla yaklaşmamıza izin vermediler."

Olayla ilgili CNN'e bir açıklama yapan Polonya Savunma Bakanlığı, "Bu bilinçli bir eylem değildi, yanlış anlaşılma sonucu gerçekleşti. Fark edilince hemen düzeltildi" dedi.