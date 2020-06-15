Doktorlar anlatıyor: Eşi, ölmeden önce ona en sevdiği şiiri okudu
Doktorlar anlatıyor: Eşi, ölmeden önce ona en sevdiği şiiri okudu
Koronavirüs salgını ve Covid-19 tedavisi doktorların hayatına daha önce tanık olmadıkları zorlukları getirdi. Virüsün bulaşıcılığı nedeniyle alınan önlemler sağlık çalışanlarının hastalarla ilişkisini tümüyle değiştirdi.
Yakınlarının hastaneye girmesine izin verilmediğinden hayatını kaybedenlerin son anlarında da yanlarında sadece sağlık çalışanları bulunuyor.
Paul Myles, ölenlerin son anlarına tanıklık eden beş doktorla konuştu.