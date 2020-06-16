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ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA), hidroksiklorokin adlı ilacın Covid-19 tedavisinde kullanılması için verdiği izni geri çekmesini değerlendirdi. Trump daha önce ilacı tavsiye etmekle yanlış birşey yapmadığını söyledi.

Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında ilacı tedbir amaçlı olarak iki hafta boyunca kullandığını ve hiçbir yan etkisini görmediğini belirtti.

Trump ayrıca birçok kişinin kendisine ilacın çok sayıda hayat kurtardığını söylediklerini vurguladı.

FDA, hidroksiklorokinin ve diğer bir sıtma ilacı olan klorokinin "Covid-19 tedavisinde etkili olmasının muhtemel görünmediği" ve "ciddi yan etkilerinin olduğu" sonucuna vardığını açıklamıştı.

İlaca verilen onayın geri çekilmesi talebinin Biyomedikal Gelişmiş Araştırma ve Geliştirme İdaresi'nden (BARDA) geldiği bildiriliyor.

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Hidroksiklorokin, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerde Covid-19 tedavisinde kullanılıyor.

ABD'de FDA'yı eleştiren çevreler ise kurumun siyasi baskılara boyun eğerek Mart ayında ilacın hastanelerde koronavirüs tedavisinde kullanılmasına izin verdiğini savunuyor.

Hidroksiklorokin, sıtmaya karşı kullanılan en eski ve en yaygın ilaçlardan biri olan klorokine çok benziyor.

İltihaplı romatizma ve deri veremi (lupus) gibi otoimmün hastalıkların tedavisinde de kullanılan hidroksiklorokin, antiviral özelliğinden dolayı son yıllarda daha fazla ilgi çekmeye başladı.

Ancak ilacın koronavirüse karşı etkili olduğuna dair henüz bir kanıt yok ve ilacın kalp sorunlarına neden olabileceği uyarıları yapılıyor.