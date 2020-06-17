Londra'da Türkiye'yi protesto eden gruptan bir kişi yola atladı, Başbakan Johnson'ın aracı kaza yaptı

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Londra'da Türkiye'yi protesto eden gruptan bir kişi yola atladı, Başbakan Johnson'ın aracı kaza yaptı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın makam aracına, arkasındaki güvenlik aracı çarptı.

Bugün Johnson Londra'da Parlamento'dan ayrılırken meydana gelen kazaya, Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonlarını protesto eden gruptan bir kişinin yola atlaması neden oldu.

Protestocu Johnson'ın konvoyuna doğru ilerlerken konvoyun başındaki motosikletli polis, sert bir şekilde durarak motosikletten inmeden protestocuyu tekmelemeye çalıştı.

Kaynak, AFP

O sırada Johnson'ın arabası polise çarpmamak için hızla fren yapınca, arkasından gelen güvenlik aracı da duramayarak Johnson'ın aracına çarptı.

Yola atlayan gösterici gözaltına alındı. Konvoy, araçların çarpışmasından saniyeler sonra yollarına devam etti.

Kaynak, PA Media

Kazada yaralanan olmadığı açıklandı.

Göstericiler olayın ardından, Türkiye'nin Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarını protesto etmeye devam etti.