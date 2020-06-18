Yeni normal: İş yerleri
Yeni normal: İş yerleri
Koronavirüs belki de hiç yok olmayabilir. Bunda böyle maskeler ve sosyal mesafe kurallarıyla yaşamak zorunda kalabiliriz. Peki, iş yerleri buna nasıl adapte olacak?
İş yerinde sosyalliğin eksikliği nasıl giderilecek?
Birçok iş alanında takım çalışması, ortak hareket etmek ve sürekli iletişimde olmak verimliliği artıran özellikler arasında gösteriliyor.
Ama sosyal mesafe kurallarıyla yaşamak zorunda kalmak yeni çalışma ortamlarına da alışmamız gerektiğini gösteriyor.