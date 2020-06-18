Diz çökme hareketini Game of Thrones sahnelerine benzeten İngiliz bakan tartışma yarattı

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Diz çökme hareketini Game of Thrones sahnelerine benzeten İngiliz bakan tartışma yarattı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın, ırkçılık karşıtlığının sembollerinden biri olan diz çökme hareketini, Game of Thrones dizisi ile karşılaştırması Ada'da taratışma yarattı.

ITV televizyonunun yayınına katılan Raab, "Bilmiyorum belki başka bir tarihi anlamı vardır ama bana Game of Thrones dizisini anımsatıyor" ifadesini kullandı.

Bir sembol olarak diz çökme, ırkçılık karşıtlı hareketinin önderlerinden Martin Luther King'e uzanıyor.

King, 1965 yılında siyahların oy hakkı için Selma'da yapılan bir yürüyüşte diz çökmüştü.

Amerika'nın Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd anmalarıyla bu sembol dünyaya yayılmış durumda.

Son olarak yüz gün sonra ilk kez oynanan Premier Lig karşılaşmalarında futbolcular ve hakemler başlama düdüğü ile 10 saniye diz çöktü.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, "Futbolcular gibi diz çöker miydiniz?" sorusuna yanıt verirken, bu hareketin kendisine "itaat etme, boyun eğme" hissi verdiğini söyledi.

Raab özür dilemedi

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Dışişleri Sözcüsü olan Lisa Nandy, Game of Thrones karşılaştırmasını küstah ve ciddiyetsiz olarak değerlendirdi.

Partinin Genel Başkanı Sir Keir Starmer ise, Raab'ın "pişman" olduğunu düşündüğünü söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, tartışma yaratan ifadesi ile ilgili Twitter hesabından bir açıklama daha yaptı ama özür dilemedi.