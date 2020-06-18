BBC altı ay sonra Vuhan'da: Koronavirüsün kaynağı ne?

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BBC altı ay sonra Vuhan'da: Koronavirüsün kaynağı ne?

ABD ile Çin arasında, koronavirüs salgınının kaynağı konusunda bir propaganda mücadelesi devam ediyor.

Başkan Trump, virüsle ilgili olarak Vuhan'da bulunan bir kurumu işaret etti, virüsün laboratuvardan sızdığını iddia etti.

Çin tarafında ise giderek daha artan bir sesle, virüsün kaynağı ABD olarak gösteriyor.

Birçok bilim insanı tarafından kabul gören teoriye göre ise virüs bir ıslak pazardan yayıldı.