Beyaz ayrıcalığı nedir?

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Beyaz ayrıcalığı nedir?

Bu sorunun yanıtını bilmiyorsanız muhtemelen beyazsınız. Muhtemelen hayatınızda ten renginiz nedeniyle hiç ayrımcılığa uğramadınız. Ama siyahlar ve beyaz olmayan etnik azınlıklar için için durum pek öyle değil.

Kuşaktan kuşağa aktarılan, ifadeden de anlaşılacağı üzere sadece beyazların işine yarayan bu görünen ve görünmeyen imtiyazlar beyaz olmayanların hayatını derinden etkiliyor. ABD'den ve İngiltere'den iki örnek verelim:

İngiltere'de beyazlar arasında işsizlik oranı yüzde 6,3.

Beyaz olmayan etnik azınlıklar arasında ise yüzde 12,9.

ABD'de beyaz bir şirket sahibiyseniz kredi alabilme konusunda siyahlardan iki kat daha fazla şansa sahip.

Yine ABD'de aynı gelir grubundan biri beyaz biri siyah iki çocuk için, aynı okullardan mezun olsalar bile beyazın geliri siyahtan daha fazla olması çok yüksek ihtimal.