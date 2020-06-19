İngiltere’de Covid-19’dan ölen hamile hemşirenin öyküsü

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İngiltere’de Covid-19’dan ölen hamile hemşirenin öyküsü

İngiltere'de ikinci çocuğuna hamile olan Mary Agyapong adlı 28 yaşındaki bir hemşire, koronavirüse yakalandıktan bir hafta sonra yaşamını yitirdi. Agyapong'un kızı, ölümünden iki gün önce sezaryenle kurtarıldı. Agyapong'un kocası Ernest Boateng, yaşadıklarını BBC'ye anlattı.

Mary Agyapong, hamileliğinin 35'inci haftasındaydı ve Luton and Dunstable Hastanesi'nde çalışmaya devam ediyordu. 5 Nisan'da koronavirüs testi pozitif çıktı. iki gün sonra hastaneye kaldırıldı, beş gün sonra da öldü.