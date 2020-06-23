Hollanda'da aromalı elektronik sigaralar yasaklanacak

Telif hakkı AFP Image caption Elektronik sigara içen bir kişi

Hollanda hükümeti, çilek, mango, badem ve fındık ezmesi gibi çok sayıda farklı aroma içeren elektronik sigaraları yasaklama kararı aldı. Hükümet, bu yolla, gençlerin sigaraya özendirilmesini engellemek istiyor.

Halk Sağlığı, Spor ve Refah Bakan Yardımcısı Paul Blokhuis, Hollanda Meclisi'ne gönderdiği yazıda, elektronik sigaraları, gençler için daha az çekici hale getirmek istediklerini söyledi.

Hollandalı bakan, bu nedenle aromalı elektronik sigaraların satışının yasaklanmasına karar verdiklerini bildirdi. Üreticilerin, çekici tatlar içeren sıvılar kattıkları elektronik sigaralarla genç kitlelere yöneldiğini belirten Blokhuis, birçok gencin, düzenli sigara tiryakiliği için elektronik sigaraları basamak olarak kullandığını vurguladı.

Yasağın önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesi bekleniyor.

'Bir sonraki adım normal sigaraya başlamak oluyor'

Hükümetin kararında, Hollanda Ruh Sağlığı ve Bağımlılık Enstitüsü'nün (Trimbos) araştırması da etkili oldu. Enstitüye göre, elektronik sigaralar, sağlığa daha fazla zarar veriyor. Gençler, farklı tatlar nedeniyle bu ürünleri oldukça çekici buluyor. Bunun bir sonraki adımı da, gençlerin normal sigaraya başlaması oluyor,

Trimbos Enstitüsü, araştırmanın ışığında, hükümete, bu konuda gerekli düzenlemeleri yapma çağrısında bulundu.

Hükümet, bu tavsiye doğrultsunda yeni nesillerin sadece sigara içmeyen değil, elektronik sigara da içmeyen bir kuşak olması gerektiğini belirterek, aromalı elektronik sigaraların yasaklanmasını kararlaştırdı.

Hollanda hükümeti, bu kapsamda, tütünü 350 dereceye kadar ısıtarak buharlaştıran IQOS ısıtma cihazlarına da kısıtlama getirdi. Bu ürünlerin kapalı alanda kullanılması ve eklamı yasaklandı.