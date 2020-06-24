Koronavirüs: Beynimiz salgını nasıl algılıyor?
Koronavirüs: Beynimiz salgını nasıl algılıyor?
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 9 milyonu geçti.
Uzmanlar, salgının hem fiziksel hem de ruhsal değişimler yaşamamıza yol açtığını söylüyor
BBC'ye konuşan Beyin Bilimi Profesörü Susan Whitbourne, "Beyinlerimiz ve vücutlarımız bdevam eden ve daha önce yaşadıklarımıza benzemeyen gerginlik karşısında ne yapacağını bilmiyor" diyor ve ekliyor:
"Bir yandan çok iyi adapte oluyoruz ve insanlar günlük hayatlarındaki pek çok zorluğa yaratıcı çözümler buluyor. Diğer yandan ise çok korkuyoruz."