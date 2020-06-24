Yeni Zelanda'da çocukları korumak için hazırlanan porno ile ilgili kamu spotu viral oldu

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Yeni Zelanda'da çocukları korumak için hazırlanan porno ile ilgili kamu spotu viral oldu

Çocuklar cinsel ilişki hakkında nasıl bilgi ediniyor? Eğer bu porno aracılığıyla ise çocukların gelişimi için iyi olmayabilir.

Yeni Zelanda hükümeti çocukların internet üzerinden pornoya ne kadar kolay ulaştığını göstermek için bir kamu spotu hazırladı. Kamu spotunda iki porno film oyuncusu bir çocuğun evine gidiyor.