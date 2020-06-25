Telif hakkı Getty Images

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin ordusunun teknoloji şirketi Huawei'nin de aralarında olduğu 20 Çin firmasına ya sahip olduğu ya da bu firmaları desteklediğini düşünüyor.

Amerikan medyasına göre Pentagon'un hazırladığı listede güvenlik kamerası sistemi firması Hikvision, telekomünikasyon şirketleri China Telecoms ve China Mobile ile Çin Havacılık Sanayii Kurumu (AVIC) da yer alıyor.

Listenin ABD'nin firmalara karşı yeni mali yaptırımlarına zemin hazırlayabileceği belirtiliyor.

Pekin yönetimi uzun zamandır firmalarının Çin ve Komünist Parti tarafından kullanıldıkları iddiasını reddediyor.

Listenin, Çin ordusunun hassas teknolojik bilgileri ele geçirmesini engellemek için ABD Kongresi'ndeki komiteler, ticari kuruluşlar, yatırımcılar ve Çinli firmalar ile muhtemel ortaklık kuracak firmaları bilgilendirmek için hazırlandığı anlaşılıyor. Listedeki firma sayısının artabileceği anlaşılıyor.

ABD yasalarına göre Amerikan Savunma Bakanlığı, ülkede faaliyet gösteren ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun "sahip olduğu veya kontrol ettiği" firmaları izlemek zorunda.

Senatörlerden güncelleme çağrısı

Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi kongre üyeleri son aylarda Pentagon, Çin hükümetinin ya da ordusunun kontrol ettiği şirketlerin listesini yayımlamaları ve güncellemeleri konusunda baskı altındaydı.

Kasım ayında, Amerikalı senatörler Tom Cotton ve Chuck Schumer, Ticaret Bakanı Wilbur Ross'a, 2018 İhracat Kontrol Reformu Yasası ve 2019 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası tarafından zorunlu tutulan ABD politikasını güncellemelerinin istendiği bir mektup gönderdi.

Senatörler mektupta, Çin ile bağları olan teknoloji şirketlerine ABD'ye özgü hassas bilgilerin iletileceği endişesini dile getirmişti.

Telif hakkı Getty Images Image caption Senatörler Tom Cotton ve Chuck Schumer

Mektupta ABD Ticaret Bakanlığı'nın neden iki yasa tarafından zorunlu kılınan ihracat kontrol incelemelerini tamamlamak için "yavaş olduğu" da sorgulandı.

Senatörler, Çin Komünist Partisi'nin ABD teknolojisini askeri uygulamalarla çalıp çalmadığını ve Çinli şirketlerin gelişmekte olan sivil teknolojileri askeri amaçlar için kullanıp kullanmadığını değerlendirmek için incelemelerin yapılması gerektiğini vurguladılar.

Senatörler Cotton ve Schumer, "Bu inceleme ve sonuçlarının uygulanması hangi durumda? Bu inceleme, Çin'in casusluk ve zorla teknoloji transferi çabaları için hedeflediği ABD ekonomisindeki sektörleri belirleyecek mi? Çin'deki nihai askeri kullanım ve nihai kullanım için kontrollerin kapsamını değiştirecek misiniz? Bu incelemenin sonuçlarını kamuya açıklayacak mısınız?" sorularını yöneltti.

Mektup, incelemelerin "olabildiğince hızlı ve eksiksiz bir şekilde" yapılması çağrısıyla son bulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Huawei'nin de aralarında olduğu "ulusal güvenlik riski" oluşturduğuna inanılan yabancı telekomünikasyon şirketlerine Amerikalı firmaların teknolojilerinin satılmasını yasaklamıştı. Washington yönetimi, Çin ile olan ticaret savaşının ABD'nin ticari sırlarının çalınmasına bir yanıt olduğunu söylemişti.

Washington, müttefiklerine, Huawei'in 5G teknolojisini kullanmamaları konusunda da baskı yapmıştı. Ancak Trump'ın yaptırım kararları Avrupa ülkelerinden destek görmemişti.