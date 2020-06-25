Bir pandeminin kronolojisi: Dünyayı değiştiren 6 ay

Zatürre benzeri bir hastalık kentte yayılıyordu. Bu, SARS veya MERS değildi. Onlarla aynı aileden gelen yeni bir koronavirüstü. Kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Bir milyon kişiye bulaşması 71 gün, 8 milyondan 9 milyona bulaşması ise sadece 8 gün sürdü.