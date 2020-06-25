Bir pandeminin kronolojisi: Dünyayı değiştiren 6 ay
Bir pandeminin kronolojisi: Dünyayı değiştiren 6 ay
31 Aralık 2019'da Vuhan'dan gelen bir haberin dünyayı altüst edeceğini kimse beklemiyordu.
Zatürre benzeri bir hastalık kentte yayılıyordu. Bu, SARS veya MERS değildi. Onlarla aynı aileden gelen yeni bir koronavirüstü. Kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Bir milyon kişiye bulaşması 71 gün, 8 milyondan 9 milyona bulaşması ise sadece 8 gün sürdü.
Başlarda tek haneli sayılarla ifade edilen vaka sayıları günde binlerle ifade ediliyor.
Can kaybı ise dünya genelinde 50 bin'e yaklaşıyor.