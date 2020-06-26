365 Days: Türkiye'de Netfix'te en çok izlenen ikinci film olan ve 'Aslında porno' denilen yapım

Telif hakkı Netflix

Netflix'te bazı eleştirmenler tarafından "tecavüz fantezisi" diye nitelenen Polonya yapımı "365 Days" adlı erotik film, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede en çok izlenen yapım arasına girdi.

FlixPatrol sitesine göre Netflix'te 7 Haziran'dan gösterime giren film, 25 Haziran itibarıyla Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Çekya, Mısır, Finlandiya, Almanya, İsrail, İtalya, Norveç, Romanya, Rusya, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birinci sırada.

Kimi eleştirmenlerin "aslında porno" dediği film Türkiye ve ABD'de en çok izlenen ikinci yapım.

365 Days, Netflix'in sitesinde "Bir kadın, bir mafya patronunun eline düşer. Adam, tutsak aldığı kadına, kendisine aşık olması için bir yıl süre tanır" diye tanıtılıyor.

Amerikan Buzzfeed sitesinde Scaachi Koul imzasıyla yer alan bir eleştiride özetle şu ifadeler yer alıyor:

"Netflix'te şimdi en popüler olan film aslında bir porno. İtalya'da çekilen, nedensiz bir şekilde sık sık İngilizce konuşulan ve Polonya'da Şubat'ta gösterime giren Fifty Shades of Grey (Grinin 50 Tonu) taklidi bu film, nasıl oldu da herkesin dizi ve film platformlarının tuhaf, karanlık ve rutubetli köşelerinde ne yetişirse izlemek için bol bol vakti olduğu pandeminin ortasında bu kadar popüler oldu?"

Telif hakkı Netflix

'Pornhub'a giremeyenler için'

Koul, bu sorunun yanıtını filmdeki sevişme sahnelerine sahnelere bağlıyor ve şöyle devam ediyor:

"Film, açıkça ve göstere göstere kadın kahramanından nefret ediyor. Grinin 50 Tonu ile kıyaslanması mantıklı görünse de bu çok doğru değil. Evet iki filmin de yönetmeni kadın. (Aslında 365 Days'in müşterek yönetmeni bir erkek).

"İki film de bir kitap üçlemesinden uyarlanmış ve ikisi de kadınların tabu fantezilerine odaklanıyor. Ama Grinin 50 Tonu'nda inandırıcı bir şekilde olmasa da birbirlerini erotik bulmaya çalışan iki oyuncu vardı. Seks, eğlenceli ama uysaldı. Kimya yoktu. Aralarındaki bağ sıkıcıydı ve siyaset kötüydü.

"365 Days'te ise birbirlerini tahtalı köye göndermeye çalışan iki kişiye odaklanan bir film gibi görünme kaygısı yok. Bu sadece, tarayıcılarına 'pornhub' yazamayacak kadar ürkek olanlar için yapılmış bir film. O kadar açık ve o kadar çok şehvet sahnesi içeriyor ki, bu filmi kazayla anne-babanızla izlerseniz adınızı değiştirmek, kimsenin bilmediği bir yere taşınmak ve kurtuluşu olmadığı için ölümünüzü beklemek isteyebilirsiniz".