İskoçya'nın Glasgow kentinde otelde bıçaklı saldırı: '3 ölü'

İskoçya'nın Glasgow kentinde bir otelde üç kişinin bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Edinilen bilgiye göre erkek şüpheli, polis tarafından vurularak öldürüldü.

İskoçya polisi, bir polis memurunun bıçaklandığını ve yaralandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada durumun "kontrol altında olduğu", saldırı sonrası aranan birisi olmadığı, herhangi bir tehdidin bulunmadığı belirtildi.

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon da saldırıyla ilgili açıklamasında "yaşananlar çok korkunç" dedi.

Saldırının düzenlendiği kent merkezinde West George Caddesi'ndeki Park Inn oteli dışında polisler devriye geziyor.

Halktan bölgeden uzak durması istendi.

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İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi terörle mücadele birimlerinin gelişmeleri yakından izlediklerini, Park Inn'in Glasgow'da koronavirüs salgını boyunca sığınmacıların tutulduğu birkaç otelden biri olduğunu yazdı.

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İngiltere Başbakanı Johnson: Glasgow'daki korkunç olaya çok üzüldüm

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da yaptığı açıklamada "Glasgow'daki korkunç olayın kendisini çok üzdüğünü" söyledi.

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Geçen hafta İngiltere'nin Reading kentinde bir parkta düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Polis olayın bir "terör saldırısı" olduğunu açıklamıştı.

Gözaltına alınan şüphelinin 25 yaşındaki Libyalı mülteci Khairi Saadallah olduğu duyurulmuştu.

İngiliz polisi: Reading'deki bıçaklı saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli Khairi Saadallah