Pakistan'da silahlı kişiler Karaçi Borsası'na saldırdı: En az iki ölü

Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde borsa binasına saldıran silahlı kişilerin açtığı ateşte en az iki kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Pazartesi sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda yaralananların da olduğu belirtiliyor.

Pakistan basını, borsa binasının girişine el bombaları atan saldırganların daha sonra içeri girerek ateş açtıığını aktardı.

Polisin bazı silahlı kişileri çıkan çatışmada öldürdüğü de ifade ediliyor.

Saldırıyı kaç kişinin düzenlediği ise henüz net değil.

Ayrıntılar geliyor…