Hollanda hükümetinden Türk vatandaşlarına çağrı: Aile ziyareti zorunluluk değil şimdilik Türkiye'ye gitmeyin

Telif hakkı AFP Image caption Hollanda Bayındırlık Bakanı Cora van Nieuwenhuizen

Hollanda Bayındırlık Bakanı Cora van Nieuwenhuizen, hükümetin uyarılarına rağmen Türkiye'ye tatile gidilmesini "sorumsuzluk ve anti sosyallik" olarak değerlendirerdi. Van Nieuwenhuizen, aile ziyaretlerinin zorunlu bir durum olmadığını belirterek, Hollanda'daki Türkiye kökenli göçmenlere, bu yıl ülkelerine gitmemeleri çağrısında bulundu.

Hollanda Meclisi'nde soruları yanıtlayan Bayındırlık Bakanı, Türkiye'nin, "gerekli olmadıkça gidilmemesi gereken ülkeleri" simgeleyen turuncu listede bulunduğunu anımsatarak, "Yani sadece zorunlu hallerde bu ülkeye gidebilirsiniz. Bu, zorunluluk tatil ve aile ziyaretlerini içermez" dedi.

Hükümetin uyarısına rağmen 10 Temmuz'da Türkiye'ye turist yaşımaya başlayacağını açıklayan tur operatörü Corendon'u da uyaran Hollandalı bakan, henüz bu konuda acele edilmemesi gerektiğini söyledi.

Şu anda Türkiye'ye gitmenin büyük bir risk olduğunu savunan van Nieuwenhuizen, "Herkes sorumluluğunun farkına varması lazım. Turuncu listedeki bir ülkeye gitmek sorumsuzluk ve anti sosyal bir davranıştır. Bu sadece kendiniz için değil, geri döndüğünüzde Hollanda toplumu için de büyük bir risk" diye konuştu.

Van Nieuwenhuizen, tatil ya da aile ziyareti için Türkiye'ye gidenlerin, dönüşte 2 haftalık zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulacağını da anımsattı. Avrupalı sigorta şirketleri, geçerli mazereti olmadan turuncu listedeki ülkelere seyahat edenleri kapsam dışında bırakıyor.

Hollanda hükümeti, Türkiye'nin turuncu listeden çıkarılmamsının nedenini, koronavirüs vakalarının yüksek olmasına bağlıyor. Avrupa Birliği (AB), 100 bin kişiye düşen vaka sayısı 16 ve aşağısı olan ülkeleri "güvenli" buluyor.

Ancak Hollanda hükümetine göre, Türkiye'de 100 bin kişi başına vaka sayısı 23,5. Bu da AB ortalamasının üzerinde olduğu için, Türkiye turuncu listeden çıkamıyor. Vaka sayılarının azalması durumunda, Türkiye'nin her 15 günde bir yenilenen turuncu listeden, sarı listeye kaydırılabileceği belirtiliyor.