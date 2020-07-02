'Eşcinsel onarım terapisi': "Benim cinsiyetim bir hastalık değil"

Birçok kişi tarafından etik dışı ve zararlı görülse de bu terapi kullanılmaya devam ediyor. Eşcinsel onarım terapisi yapan doktorlar bu konuda konuşmayı reddediyorlar. Ama BBC Arapça, Ürdün'de bu tür terapiler yapan bir doktorla ve bu terapinin sonunda intihar edecek aşamaya geldiğini söyleyenlerle konuştu.