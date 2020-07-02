Red Light District: Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor

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Red Light District: Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor

Hollanda'da 3,5 aydır koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan genelevler tedbirlerle yeniden açılıyor. Seks işçilerine öpüşme ve yüz yüze nefes alış verişinden kaçınmaları uyarısı yapıldı.

Ülkedeki erotik dansçılar ve seks işçileri, sokağa çıkma kısıtlamaları sürecinde devlet desteğinden yararlanamıyorlardı. Hükümet, genelev açılış tarihini 1 Eylül'den 1 Temmuz'a çekti.

Seks işçileri kararı memnuniyetle karşılasa da kendilerinin iş güvencesinin olmadığı söylüyorlar.

"Bir hafta hasta olsam, bir hafta parasız kalırım" diyen seks işçisi Moira Mona, "Devletten işsizlik yardımı alamıyoruz. Maske istenirse maskem var. Ayrıca dezenfektan ve el spreyi gibi malzemeleri koronavirüs öncesinde de kullanıyorduk. Ama yeni dönemde öksüren bir müşteri gördüğümde 'tatlım başka zaman gel' demek zorundayım" diyor.

29 yaşındaki Mona, Amsterdam'daki ünlü genelev sokağı Red Light District'in salgın öncesi yoğun günlerine dönmesinin zor olduğunu söylerken "İnsanlar artık bu tür şeyler lüks olarak görüyor. Finansal açıdan zor durumdalar" diyor.

Reuters haber ajansının konuştuğu seks işçilerinden Foxxy Angel ise hükümetin tedbirleri gevşetmesinin ardından telefonlarının susmak bilmediğini söyledi. Angel karantina sürecinde ise çalışmak zorunda oldukları iin Limburgh bölgesindeki seks işçilerine 20 bin euro ceza kesildiğini anlattı.

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Merkezi yetkilisi Debbie Mensink ise tüm tedbirlere rağmen seks işçilerinin virüse karşı savunmasız olduğunu söyledi.