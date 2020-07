Hayatını kaybeden İtalyan besteci Ennio Morricone hangi film müziklerini bestelemişti?

6 yaşında beste yapmaya başladığını söyleyen Ennio Morricone kariyeri boyunca, İyi, Kötü, Çirkin", "Bir Avuç Dolar" gibi 'spagetti Western'leri ve Nuovo Cinema Paradiso, The Mission, Bir Zamanlar Amerika'da gibi sinema tarihinin önemli filmleri için yaptığı bestelerle çok sayıda ödül almıştı.

Biri 2007'de Yaşam Boyu Onur Ödülü, diğeri 2016'da Quentin Tarantino'nun The Hateful Eight filmi için yaptığı müzikle olmak üzere 2 Oscar sahibiydi.

BBC'nin "The Life and Death of David Lloyd George" dizisi için yaptığı müzikle, İngiltere'deki müzik listesinde iki numaraya kadar yükseldi.