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Avustralya'nın ikinci büyük kenti Melbourne'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle karantina önlemlerine geri dönüleceğini açıklandı.

Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, yaklaşık beş milyon nüfuslu kentte altı hafta sürecek önlemlerin Çarşamba gecesi yerel saatle 23.59'da başlayacağını duyurdu.

Karantina önlemleri kapsamında sadece gıda alışverişi, sağlık ve bakım hizmetleri, egzersiz ve işe gitmek için evden çıkmaya izin verilecek.

'Rehavete kapıldık'

Andrews önlemleri açıklarken vaka sayısının sürdürülemez bir boyuta geldiğini belirterek "Eğer bunun üstesinden gelemezsek, çok ama çok kötübir durumla karşılaşacağımızı biliyoruz" dedi.

Daniel Andrews, "Bir tür rehavete kapıldık. Hepimizin kurallara gerektiği gibi uymayan bir tanıdığı olduğunu düşünüyorum. Bu zor adımları atmaktan başka çaremiz yok" diye konuştu.

Kentte günlük vaka sayıları hafta başından itibaren yeniden yükselişe geçmişti. Melbourne'de Pazartesi 127, bugün de 191 vaka görüldü.

Melbourne'ün bazı semtlerinde daha önce de yeniden sıkı karantina önlemlerine başvurulmuştu.

Victoria ile New South Wales arasındaki sınır bu geceden itibaren kapatılacak. Böylece Victoria eyaletinin ülkenin diğer bölümleri tamamen kesilecek.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre koronavirüs salgınıyla mücadelede en başarılı ülkelerden biri olarak gösterilen, yaklaşık 25 milyon nüfuslu Avustralya'da bugün itibarıyla vaka sayısı 8.755, ölü sayısı da 106.