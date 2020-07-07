Yapay zeka ile çalışan yeni robot, laboratuvarda kendi başına araştırma yapabiliyor

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Yapay zeka ile çalışan yeni robot, laboratuvarda kendi başına araştırma yapabiliyor

Liverpool Üniversitesi'nden bilim insanları, geliştirdikleri robot iş arkadaşlarını tanıttı.

Sokağa çıkma kısıtlamaları süresince laboratuvarda deneyler yapmaya devam eden 100 bin sterlinlik robot, deney sonuçlarından dersler çıkararak yeni deneyler yapmaya devam edebiliyor.

Robotu geliştiren ekipten Benjamin Burger "Ben deneyleri evden kontrol ederken bu robot otonom bir şekilde çalışmaya devam edebiliyor" diyor.

Uzmanlara göre bu teknoloji bilimsel buluşları bin kat hızlandırabilir.

Bilim insanlarının aksine, bu robot laboratuvarda bütün gün aralıksız çalışabiliyor.

İngiltere'deki Royal Society of Chemistry de (Kraliyet Kimya Topluluğu) "Covid sonrası bir ulusal araştırma stratejisi" geliştirilmesi için bir rapor hazırladı.

Raporda bilim insanlarının sosyal mesafeyi koruyarak çalışmalarına devam edebilmesi için robotlar, yapay zeka ve gelişmiş bilgisayar araçlarının kullanılmasını öneriyor.

Fotoğraf altı yazısı, Liverpool'daki robo-kimyager

Bilim robotu bu sıralar güneş panellerindeki kimyasal reaksiyonu hızlandırabilecek bir katalizör arayışında.

Robotu laboratuvarında çalıştıran malzeme bilimci Prof. Andy Cooper, robotun koronavirüse karşı mücadelede de kullanılabileceğini söylüyor:

"Covid araştırması yapan laboratuvarlar robota çok ilgi gösterdi.

"Covid, iklim değişikliği… Uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyulan çok fazla problem var.

"Bizim hedefimiz, dünyanın dört bir yanındaki laboratuvarlarda bu tip robotların olması ve herhangi bir yerde bulunabilecek merkezi bir beyinle birbirlerine bağlanmaları.

"Henüz o aşamaya gelmedik ama bu robot o hedefe varmanın ilk adımı."

Sosyal mesafeli bilim

Günümüz bilim dünyasında çok sayıda araştırmacı sosyal mesafe kuralları nedeniyle yalnızca bazı saatlerde laboratuvarda olabiliyor.

Robot bilimcinin avantajları bu dönemde daha belirgin.

Dr. Burger "Robot sıkılmıyor, yorulmuyor, sabaha kadar çalışıyor ve yıllık izin istemiyor" diye şaka yapıyor.

Robotun laboratuvardaki araştırma hızını büyük oranda etkilediğini söyleyen Burger, "Binlerce örneği kolaylıkla inceleyebiliyor" diyor ve ekliyor:

"Böylece boşalan vaktimi inovasyona ve yeni çözümlere odaklanmaya harcayabiliyorum."

Uzayda çalıştırılan robotlar gibi bu robotlara da riskli işler yaptırılabilir. Örneğin zehirli maddelerle yapılacak çalışmaları insanlardan devralabilir.

Kraliyet Kimya Topluluğu Araştırma ve İnovasyon Başkanı Deirdre Black, "İnsanlar dijital teknolojilerin tüm nimetlerinden yararlanarak daha hızlı ilerlemek istiyor" diyor:

"Daha hızlı keşfetmek, daha fazla inovasyon yapmak ve havayı temizlemek, karbonu atmosferden emmek veya hastalıkları önlemek gibi daha büyük sorunları çözmek istiyoruz."

Peki salgını fırsat bilen robotlar bilim insanların işlerini ellerinden mi alacak?