Koronavirüs: Yoğun bakımda 112 gün
Koronavirüs: Yoğun bakımda 112 gün
Güney Kore'nin Anyang kentindeki Hallym Üniversitesi Hastanesi'nde 112 gün boyunca yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören bir hastaya akciğer nakli yapıldı.
Öncesinde hidrokloroksin, Kaletra ve stereoid tedavileri uygulansa da bu girişimlerden sonuç alınamadı.
Virüsün akciğerde yayılmaya devam etmesi üzerine donör bulunup nakil yapılması kararlaştırıldı.
Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Kim Hyoung-soo, akciğer nakillerinde başarı oranının yüzde 50 olduğunu belirtirken, "Hastanın ameliyata çok iyi hazırlanması başarıda ektili oldu" dedi.
Durumu iyiye gittiği belirtilen hastanın, göğüs kaslarının kendi kendine nefes almaya yetecek kadar iyileşmesinin ardından taburcu edileceği açıklandı.