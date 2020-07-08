Koronavirüs: Yoğun bakımda 112 gün

Öncesinde hidrokloroksin, Kaletra ve stereoid tedavileri uygulansa da bu girişimlerden sonuç alınamadı.

Virüsün akciğerde yayılmaya devam etmesi üzerine donör bulunup nakil yapılması kararlaştırıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Kim Hyoung-soo, akciğer nakillerinde başarı oranının yüzde 50 olduğunu belirtirken, "Hastanın ameliyata çok iyi hazırlanması başarıda ektili oldu" dedi.