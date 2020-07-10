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Suriye'nin kuzey doğusunda muhaliflerin kontrolündeki bölgede ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Yerinden edilmiş bir milyondan fazla Suriyelinin kalabalıklar halinde kaldığı çadırkentlerde virüsün hızla yayılma olasılığından endişe ediliyor.

İdlib'de görev yapan yardım kuruluşlarına göre ilk Covid-19 vakası, Türkiye sınırındaki bir hastanede çalışan doktorda tespit edildi.

Doktor kendisini tecrit altına aldı ve son dönemde temasta bulunduğu kişiler de takibe alındı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'de çalışan bir yetkilisi, doktorun çalıştığı hastanenin kapatıldığını söyledi.

Sağlık ve insani yardım örgütleri, aylardır bölgede olası bir koronavirüs salgınının yaratacağı tehlikeyle ilgili uyarılarda bulunuyordu.

2019'un sonunda Suriye ordusu, İdlib'i muhaliflerden geri almak için bir operasyon başlatmıştı. İdlib, muhaliflerin kontrolündeki son bölgelerden biri. El Kaide'yle bağlantısı olan grupların da yer aldığı Hayat Tahrir el Şam (HTŞ) örgütü, bölgenin tamamına yakınını 2019'da ele geçirmişti.

Suriye ordusunun operasyonları sebebiyle aralık ayında yaklaşık 1 milyon kişi evlerinden kaçarak Türkiye sınırına gitmişti. Daha önce de sınırdaki çadırkentlerde ya da geçiri briket evlerde kalanlarla birlikte 2 milyona yakın kişi şu an kalabalık şekilde burada yaşıyor.

Buralarda temiz su kısıtlı ve sağlık hizmetlerine erişim çok yetersiz.

Bu sebeple virüsün hızla yayılması ve birçok kişinin tedavi edilememesi riski yüksek.

Koronavirüs nedeniyle kalıcı ateşkes çağrıları yapılıyor

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşın başından bu yana yaklaşık 6 milyon kişinin evlerini terk ettiği tahmin ediliyor.

İdlib'de Mart ayı başından bu yana kırılgan bir ateşkes yürürlükte. Ancak zaman zaman küçük çaplı çatışmalar yaşanıyor.

Save the Children adlı çocuklara yönelik yardım örgütünün başındaki Sonia Khush, özellikle koronavirüs tespit edilmesi sonrası ateşkesin kalıcı hale gelmesinin hayati önemde olduğunu söylüyor:

"Şimdi silahların susması, her zaman olduğundan çok daha önemli. Ateşkes devam etmeli ve hem yardımlar hem sağlık hizmetlerine erişim için gereken tüm çaba gösterilmeli."

Khush'a göre ilk vakanın tespit edilmiş olması milyonlarca sivil için, özellikle de kadınlar ve çocuklar için ciddi bir risk oluşturuyor.

Suriye'nin resmi olarak açıkladığı verilere göre bugüne kadar ülkede 372 koronavirüs vakası tespit edildi. 14 kişi de Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

Ancak ülkede yeterince test yapılmaması, vakaların ve can kaybının çok daha yüksek olabileceği ihtimalini doğuruyor. Save the Children'a göre 30 Haziran ihtimaliyle 4 milyona yakın kişinin yaşadığı ülkenin kuzeydoğusunda sadece 1661 test yapılmıştı.

Aynı örgüt, bölgede koronavirüs testi yapılabilen tek bir merkez olduğunu söylüyor.