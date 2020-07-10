Telif hakkı Getty Images Image caption Biden ekonomik planını seçimde kritik önemdeki eyaletlerden Pennsylvania'da açıkladı

ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların başkanlık adayı Joe Biden, koronavirüs salgını ile büyük darbe yiyen ekonomiyi kurtarma planını açıklarken Başkan Donald Trump'ı beceriksizlikle suçladı.

Biden 700 milyarlık ekonomik programıyla, ABD ekonomisine, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük yatırımı yapmayı vaadediyor.

Salgınla iyice darbe alan ekonomiyi, eskisinden daha iyi hale getirecek bir onarım vaadeden Biden, yapılacak yatırımların imalat ve teknoloji sektöründe istihdam patlaması yaratacağını da söyledi.

Trump kampanyası ise, Biden'in açıkladığı planın 'yıkım' getireceğini söyleyerek tepki gösterdi.

Ekonomik manifestoda neler var?

Pennsylvania'da çocukluğunun geçtiği Scranton yakınlarındaki bir metal fabrikasında konuşan Biden, Trump'ın başarısızlığının "korkunç bir insani faturası ve derin bir ekonomik maliyeti" olduğunu söyledi, "Emekçi aileler bir kez daha bu yönetimin beceriksizliklerinin bedelini ödüyor" diye konuştu.

Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı yapan tecrübeli politikacı, ekonomik manifestosunun ana hatlarını sunarken gayet iyimser göründü ve bu planla imalat ve teknoloji sektörlerinde en az beş milyon yeni iş yaratılacağını söyledi.

Biden'in planının ana temalarından biri federal devletin "yerli malı" kullanması.

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Devlet alımlarında ABD'de üretilen malların payının 400 milyar dolar artırılmasını, ayrıca elektrikli otomobiller ve 5G ağları dahil yeni teknolojilerin araştırılıp geliştirilmesine, 300 milyar dolar ayrılmasını öneren Biden, "Federal hükümet vergi mükellefinin parasını harcarken, onu Amerikan malları almak ve Amerikan istihdamını desteklemek için kullanmalıdır" diyor.

Biden'ın Amerikan malı alma sloganı ile Başkan Trump'ın "Önce Amerika" söylemi arasındaki benzerlik dikkat çekici.

Fakat Biden Trump'ın istihdam yaratma ve imalat sektörünü canlandırma vaadlerini gerçekleştiremediğini, salgın döneminde de zengin "yardakçılarını ve ahbaplarını" işçilere tercih ettiğini söyledi ve "Gerçek şu ki bu kriz boyunca Donald Trump hemen tamamen hisse senetleri piyasasına Dow ve NASDAQ endekslerine odaklandı, sizlere değil" diye konuştu.

Biden'in ekonomik planını açıkladığı Pennsylvania seçim sonuçları açısından kritik önemdeki eyaletlerden biri. Trump 2016 seçimlerinde bu eyaleti çok az bir farkla kazanmıştı.

Neredeyse 10 puan önde

Kasım ayında yapılacak seçimlerinin gündemini onlarca milyon Amerikalının işsiz kalmasına sebep olan koronavirüs salgını ve ekonomik sonuçları belirleyecek gibi görünüyor. Salgında şu ana kadar 130 bini aşkın Amerikalı da hayatını kaybetti.

Bir çok seçmen, Trump yönetiminin salgınla ilgili politikalarını endişeyle izliyor. Trump'ın son ırkçılık karşıtı protestolar sırasında takındığı bölücü yaklaşım da sert eleştirilere yol açtı.

Kamuoyu yoklamaları Demokrat aday Biden'ı şu anda, rakibi Cumhuriyetçi Başkan Trump'ın neredeyse 10 puan önünde gösteriyor.

Uzmanlar anketlere temkinli yaklaşmak gerektiği uyarısını yapıyor. Ama yine de Biden'ın Trump'la arasındaki farkın, 2016 seçimleri öncesi aynı dönemde Hillary Clinton'la Trump arasındaki farktan çok daha büyük olduğunu da not etmek gerekiyor.

Daha önce 1988 ve 2008'de de başkanlığa aday olan 77 yaşındaki Biden, Nisan ayında sol aday Bernie Sanders'ın yarıştan çekildiğini açıklamasından beri fiilen Demokratların adayı.

Yardımcılığını yaptığı eski başkan Barack Obama Nisan ayında bir video mesajı yayınlayarak Biden'ın bir başkanda gereken bütün niteliklere sahip olduğunu söylemişti.

Ağustos ayında hem Demokratlar hem Cumhuriyetçiler kongre yapacak ve delegeler, 3 Kasım 2020 tarihinde yapılacak başkanlık seçimlerinde partileri için yarışacak adayları resmen onaylayacaklar.

Delaware eski senatörü Biden henüz başkan yardımcılığı için kimi seçtiğini açıklamadı. Favori adaylar arasında California'dan Demokrat senatör Kamala Harris'in adı öne çıkıyor.