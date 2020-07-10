Botswana'da ölü bulunan fil sayısı 281'e yükseldi

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Botswana'da ölü bulunan fil sayısı 281'e yükseldi

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Afrika'nın güneyindeki Botsvana'da 6 filin daha cesedi bulundu. Nisan ayının sonundan bu yana ölen fil sayısı 281'e yükseldi.

Elephants for Africa kuruluşunun Direktörü Kate Evans, fillerin ölümünün esrarengiz olduğunu belirtirken, "Bir ihtimal şarbon olabilirdi ama en son geçen yıl Kasım ayında bir şarbon salgını yaşandı. Ayrıca bu yıl iyi bir yağmur sezonu geçirdik. Bu yüzden şarbon ihtimali elendi" dedi.

Seronga Yaban Hayatı ve Doğal Parklar Veterineri Mmadi Reubens ise çevresel faktörler ya da fillerin beslenme koşullarının ölümlere neden olabileceğini belirtiyor.

Fillerin ölüm nedeni ise bu hafta sonu yapılacak testlerin ardından belirlenecek.

Botswana, Afrika'daki 400 bin fil nüfusunun yaklaşık üçte birinden fazlasına ev sahipliği yapıyor.

1990'larda 80 bin filin yaşadığı ülkede koruma ve fil dişi avcılarına yönelik önlemler sayesinde bu sayı 130 bine yükseldi.