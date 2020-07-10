Meksika'nın uyuşturucu kartelleri, koronavirüs salgınından faydalanarak sempati kazanmaya çalışıyor
Meksika'nın uyuşturucu kartelleri, koronavirüs salgınından faydalanarak sempati kazanmaya çalışıyor
Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkeler arasında yer alan Meksika'da, hükümet, yetersiz kalmakla eleştiriliyor.
Aylarca süren kısıtlamalar nedeniyle birçok kişi çalışamazken, oluşan boşluktan ise suç örgütleri fayda sağlamaya çalışıyor.
Uyuşturucu kartelleri, yardım paketlerini köylerdeki yoksul halka dağıtarak, nüfuzunu artırmaya uğraşıyor.
BBC ekibi, El Chapo (Cüce) lakaplı hapisteki Joaqin Guzman'ın lideri olduğu Sinaloa kartelinin yardım faaliyetlerini görüntüledi.