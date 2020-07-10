Venedik'i su altında kalmaktan koruyacak bariyerler test edildi
İtalya'nın kanallarıyla ünlü ancak sık sık su baskınları altında kalan kenti Venedik'i su altında kalmaktan koruyacak yeni bariyer sistemi ilk kez test edildi.
Bir buçuk kilometreyi kapsayan 78 bariyerlik proje, ertelemeler ve yolsuzluk iddiaları arasında gecikmişti.
Mose (İtalyanca "Modello di Supporto Elettromeccanico") adı verilen projenin denemesine katılan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte elektromekanik bariyer sistemi için "Tamamlanması yıllar süren güçlü bir proje" dedi.
90 dakika süren denemede 4 bariyer indirilip kaldırıldı.
Bariyerlerden ikisi Lido, biri Malamocco ve diğeri de Chioggia bölgesinde bulunuyor.
Sistem, su yükseldiğinde bariyerlerin içine sıkıştırılmış hava basılmasıyla bariyerlerin yükselerek suyun Venedik içine girişine engel olacak şekilde tasarlandı.
Bariyerlerin gelecek yıla kadar tamamen işlevsel olması planlanıyor.
Venedik geçen Kasım ayında son 50 yılın en büyük su baskınlarını yaşamıştı.
1980'lerde tasarlanan Mose projesinin çalışmaları 2003 yılında başlamıştı ve ilk plana göre 10 yıl önce tamamlanması bekleniyordu.
Proje ilk açıklanan bütçenin 3 katına mal oldu ve süreç içinde onlarca yetkili yolsuzluk gerekçesiyle tutuklandı.
Venedik her yıl birkaç milimetre suya gömülüyor.