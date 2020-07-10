Venedik'i su altında kalmaktan koruyacak bariyerler test edildi

İtalya'nın kanallarla çevrili turistik kentinde yağışların etkisiyle deniz seviyesi 1966'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İtalyan basını, Venedik'e bağlı Pellestrina adasında iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro son 53 yılın en büyük su baskınının iklim değişikliğinin sonucu olduğunu söyledi. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.