Almanya'da seks işçilerinden 'genelevler açılsın' eylemi
Almanya'nın Hamburg kentindeki seks işçileri koronavirüs salgını edeniyle kapanan genelevlerin yeniden açılması için eylem yaptı.
Kentin genelevleriyle ünlü 'Red Light District' bölgesindeki eylemde "Vergilerimizi ödüyoruz ama bizimle ilgilenen yok", "Hamburg'un bir parçası ölüyor" yazılı pankartlar açıldı.
Eylemin organizatörleri yaptıkları yazılı açıklamada restaurantlar ve barların yeniden açıldığını hatırlatıp, şu çağrıyı yaptı:
"Mesleklerin en eskisi yardımlarınızı bekliyor. Seks işçiliği bedenler arası yakın temas söz konusu olmadığında çok büyük bir enfeksiyon riski taşımıyor. Masaj, dans ve striptiz gibi hizmetlerde risk yok. Eğer genelevler kapalı kalırsa seks işçileri sokaklarda yasa dışı ve hijyensiz bir şekilde çalışmak zorunda kalacak. Böyle bir durumda virüs bulaştırma riski çok daha yüksek"