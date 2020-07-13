Almanya'da seks işçilerinden 'genelevler açılsın' eylemi

Eylemin organizatörleri yaptıkları yazılı açıklamada restaurantlar ve barların yeniden açıldığını hatırlatıp, şu çağrıyı yaptı:

"Mesleklerin en eskisi yardımlarınızı bekliyor. Seks işçiliği bedenler arası yakın temas söz konusu olmadığında çok büyük bir enfeksiyon riski taşımıyor. Masaj, dans ve striptiz gibi hizmetlerde risk yok. Eğer genelevler kapalı kalırsa seks işçileri sokaklarda yasa dışı ve hijyensiz bir şekilde çalışmak zorunda kalacak. Böyle bir durumda virüs bulaştırma riski çok daha yüksek"