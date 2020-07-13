Hindistan'da koronavirüs kadınların kürtaj olanaklarına ulaşmasında zorluk yaratıyor

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Hindistan'da koronavirüs yüzünden ilan edilen sokağa çıkma yasakları kadınların kürtaja ulaşmasında zorluk yaratıyor.

Dünyadaki en sıkı koronavirüs önlemlerini uygulayan ülkede, hastanelere sadece gerekli ameliyatları gerçekleştirmeleri emri verildi.

Her ne kadar doğum kontrolü ve kürtaj gerekli sağlık hizmetleri arasında sayılsa da, kadınların bu dönemde cinsel sağlıkları ve üreme sağlığı ile ilgili hizmetlere erişiminde zorluk yaşadığı aktarılıyor.

Hindistan'da ilaçla kürtaj uygulaması yasal olsa da, bu süreçte bu ilaçlara ulaşamayan çoğu kadın tıbbi müdahale geçirmek zorunda kalıyor.

Yapılan bir araştırmaya göre 1,85 milyon kürtaj, koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. Hindistan'da her yıl 15,6 milyon kürtaj yapıldığı tahmin ediliyor.

Kürtaja erişimi olmayan kadınların güvenli olmayan yöntemleri seçmesinden endişe ediliyor.

Evden çalışma etkili oldu

Üreme Sağlığı ve cinsel sağlık ile ilgili hizmet veren bir kurum olan Hidden Pockets'ın başındaki Jasmine Lovely George, "Ne zaman başımıza bir felaket gelse, kimse üreme sağlığı ve cinsel sağlık ile ilgili konuşmuyor" tespitinde bulunuyor.

George'a göre bazı kadınların evlerinden çıkmaları zor olduğu için, hamilelik testine erişimleri bile kısıtlı.

George, okula giden ya da çalışan kadınların bu süreçte evde olması gerektiği için, sadece ailenin babasının dışarı çıktığını, bu yüzden kadınların alışverişte bu malzemelerden almasını talep edemediğini belirtiyor.

Hindistan'daki doktorlar ve sağlık çalışanları, kadınların kürtaj için kullanabildikleri ilaçlara erişimlerinin olmadığını, hastanelere giden kadınların çoğu zaman geri çevrildiğini ve bu yüzden cerrahi operasyona zorlandıklarını anlatıyor.

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Şehirlerde yaşayan kadınlar için bu durum zor olduğu gibi, kırsaldaki ve yoksul bölgelerde yaşayan kadınlar için daha da güç bir hal alıyor.

Ülkenin güneyindeki Bellary şehrinde bir Aile Planlama Birliği kliniği işleten Vijaylaxmi Rao, 30'larının sonlarında dul bir kadının 4,5 aylık hamileyken kliniğe geldiğini anlatıyor.

Rao, kadının bir ay boyunca hamile olduğunu bilmesine rağmen, dışarı adımını atamadığını, ancak kliniğin bu aşamadan sonra kürtaj yapamaması yüzünden, yakındaki bir hastaneye yönlendirmek zorunda kaldıklarını anlatıyor.

Hastanenin de geri çevireceğini tahmin ettiklerini söyleyen Rao, kadının çok sinirli olduğunu ve ağladığını belirtiyor.

Yüksek ücret talebi

Ülkenin orta kesimlerindeki Jharkhand kırsal bölgesinde bir gençlik lideri olan Anki Kasma Turi, mart ayının ikinci haftasında daha kısıtlamalar o kadar etkin değilken, iki kadının kürtaj olmaya çalıştığını ancak bunu gerçekleştiremediklerini anlatıyor.

Ulusal sokağa çıkma kısıtlamaları sona erse de, ülkenin genelinde evden çalışma uygulaması devam ediyor, bazı bölgelerde de yerel kısıtlamalar sürüyor.

Kürtaja erişim sadece Hindistan'da değil, koronavirüs zamanı birçok ülkede zorluk yaratan bir mesele oldu.

Ancak İngiltere gibi kimi ülkeler ilaçla kürtajın gerçekleştirilebilmesi için doktorların video, telefonla konferans ve diğer elektronik yöntemlerle rehberlik ettiği bir sistem geliştirdi.

Böylece kürtaja erişimlerinin devam etmesi sağlandı.

Hindistan'da bu süreçte kimi doktorların kürtajı güvenli yollarla gerçekleştirmek için yüksek ücret talep ettiği de belirtiliyor.

Ülkedeki Tıbbi Destek Grubu adındaki kuruluş ise kadınlara yardım ederek güvenli bir şekilde kürtaja erişim sağlamalarında aracı oluyor.

Ancak her kadının bu yardım kuruluşlarına ulaşma şansı yok.