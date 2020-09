Koronavirüs: ABD'nin bazı eyaletlerinde neden hızlı vaka artışları görülüyor?

ABD'de koronavirüs vaka sayısı 3,3 milyonu, can kaybı da 136 bini aşarken son günlerde yeni vaka sayısındaki artış üst üste rekor kırıyor.

Salgının ilk dönemlerinde en yüksek vaka ve can kaybının görüldüğü New York ile New Jersey gibi eyaletlerde ise yeni vaka artışı ciddi şekilde gerilemiş durumda.