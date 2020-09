İngiltere'de araştırma: En az 100 bin modern köle var

Thomson Reuters Foundation'da yer alan habere göre, kölelik karşıtı yardım kuruluşu Justice and Care ile The Centre for Social Justice adlı düşünce kuruluşu, gerçek rakamın çok daha yüksek olduğunu belirterek, koronavirüs salgını nedeniyle çok daha fazla sayıda insanın araba yıkama servisleri ve genelevlerde zorla çalıştırılmaya itilebileceği uyarısında bulundu.