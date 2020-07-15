İngiltere'de araştırma: En az 100 bin modern köle var

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İngiltere'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, ülkede en az 100 bin modern köle bulunuyor. Bu rakam, resmi tahminlerin 10 katı. Kölelik karşıtı çalışma yürüten kuruluşlar, kurbanların yüzde 90'ının tespit edilmemiş olduğunu söylüyor.

Thomson Reuters Foundation'da yer alan habere göre, kölelik karşıtı yardım kuruluşu Justice and Care ile The Centre for Social Justice adlı düşünce kuruluşu, gerçek rakamın çok daha yüksek olduğunu belirterek, koronavirüs salgını nedeniyle çok daha fazla sayıda insanın araba yıkama servisleri ve genelevlerde zorla çalıştırılmaya itilebileceği uyarısında bulundu.

Justice and Care, siyasi liderliğin son yıllarda modern kölelikle mücadele konusuna yeterince eğilmediğini ve 2015'te çıkarılan kölelik karşıtı yasanın "sahte güvenlik hissi" yaratmış olabileceğini ifade etti.

Yardım kuruluşunun başkanı Christian Guy, "Kurbanların yüzde 90'ı saptanmamış olabilir ve binlerce insan kaçakçısı ortalıkta cirit atıyor" dedi.

Geçen yıl İngiltere'de 10.627 kişinin modern kölelik kurbanı olduğu tespit edilmişti. Bu rakam 2018'e göre yüzde 52 artış ifade ediyor. Bunların çoğunun Arnavutluk, Nijerya ve Vietnam gibi ülkelerden geldiği ve zorla çalıştırıldığı belirlendi.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, raporun bakanlık tarafından yakından inceleneceğini kaydetti.

Patel, "Modern Kölelik Yasası bu çirkin suçla mücadelede önemli olmakla beraber, Birleşik Krallığı bu kötülükten kurtarma mücadelesine yeni başlıyoruz" dedi.

Modern kölelik türleri

Justice and Care adlı yardım kuruluşunun web sayfasında kölelik türleri şöyle sıralanıyor:

Çocuk evliliği: İnsan kaçırma sürecinin bir parçası olarak kullanılabilir; çocuklar evlendirilip ortadan kaybolabilir. Erkekler bu yolla çocukları ev içi hizmet ve seks kölesi olarak sömürebilir.

İnsan kaçırma sürecinin bir parçası olarak kullanılabilir; çocuklar evlendirilip ortadan kaybolabilir. Erkekler bu yolla çocukları ev içi hizmet ve seks kölesi olarak sömürebilir. Suç işlemeye zorlama: Uyuşturucu dağıtımı, hırsızlık veya sosyal yardım yolsuzluklarına zorlama

Uyuşturucu dağıtımı, hırsızlık veya sosyal yardım yolsuzluklarına zorlama Ev içi hizmet: Mağdurlar çoğunlukla özgürlükleri sınırlandırılmış olarak ücretsiz veya çok düşük ücretle bir evde hizmet görmeye zorlanabilir.

Mağdurlar çoğunlukla özgürlükleri sınırlandırılmış olarak ücretsiz veya çok düşük ücretle bir evde hizmet görmeye zorlanabilir. Fiziksel çalışma: Genellikle fabrikalarda, tarımda, inşaatta, manikürcü ve araba yıkama servislerinde zorla çalıştırma

Genellikle fabrikalarda, tarımda, inşaatta, manikürcü ve araba yıkama servislerinde zorla çalıştırma Organ ticareti: Kurbanlar organları için kaçırılır ve en yüksek ücreti ödeyen Batılıya satılır

Kurbanlar organları için kaçırılır ve en yüksek ücreti ödeyen Batılıya satılır Cinsel sömürü: Kurbanlar genelevlerde, evlerde veya online platformlarda cinsel eylemlere zorlanır

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Modern kölelerin bir kısmı araba yıkama servislerinde zorla veya düşük ücrete çalıştırılıyor

2018'de hükümetin yaptığı bir araştırmada İngiltere'de 10.000 ila 13.000 kölenin yaşadığı ve bunun ülkeye 4,3 milyar sterline (5,6 milyar dolar) mal olduğu ifade edilmişti.

Ancak bu rakamların gözden geçirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Yeni araştırmada modern kölelerle ilgili dile getirilen 100 bin rakamı, İngiltere'deki West Midlands bölgesindeki polis istatistiklerine dayandırılıyor.